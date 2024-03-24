獨立書店求生「難共用一個SOP」

擔任文化部實體書店訪視業務委員多年的蔡志浩，一席「只借書不買書」、「書店就是策展場域」的言論，引發熱議，卻也暴露出書店經營困境。台灣獨立書店文化協會理事長、獨立書店邊譜經營者廖英良表示，賣書的毛利太低，光靠賣書，存活確實有困難；唐山書店老闆陳隆昊指出，從源頭支持出版業，愛看書、買書，才是獨立書店能存活的根本之道。

廖英良說，獨立書店的困難不在於賣書少，而在於賣書的毛利太低，相較複合餐飲毛利相對高，才會有不少獨立書店多角化經營，靠賣餐飲維生。

他表示，賣書毛利仍維持過去水準，甚至更少，一間書店營業額廿萬元，其實不算差，但書籍進貨價普遍七折多，等於毛利只有兩成多、四萬多塊，要繳房租、水電費、人事成本，這才是為什麼獨立書店難以存活的主因。

廖英良表示，各家獨立書店的企圖、目標不同，有些人開書店以賣書為主，有些則把書店當基地，目標是做文史保存、社區營造，所以不大可能用同一ＳＯＰ找出獨立書店的生存法則。

唐山書店老闆陳隆昊認為，獨立書店策展只是方法之一，但這非書店核心價值，也不是支撐書店長久之道，書店最重要的還是要大家喜歡看書、買書。但他也坦言，多角化經營是書店生存的不得不為。

他說，環保理念不該成為不買書的理由，若不從源頭做起，透過買書支持出版業，出版社倒光了，圖書館也沒有書可以買跟典藏。