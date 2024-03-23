「社區師傅」領路 基隆中輟生回校園

基隆市112學年上學期中輟人數30人，成功輔導28人復學，較前學期輟學人數降50%。教育處說，一名女學生3年中輟8次，透過老師家訪、社工及警察輔導勸說才重返校園。市府還結合22家友善店家成立「社區師傅」，學生學會學一技之長後，願回校上課。

特殊教育科長李上泰分析基隆中輟生成因，首先是家庭經濟因素、隔代教養問題，有的學生因父母都在外工作，學生對阿公阿嬤的管教疏離，沉溺網咖或不當交友；其次是對升學沒有興趣。

李上泰說，學生中輟成因複雜，需深耕中輟預防與復學輔導工作，督導學校除要掌握學生的即時狀況外，落實三級輔導工作與跨單位合作，長期追蹤中輟個案，視學生需求安排個別化課程。

曾有一名女學生3年輟學7、8次，並住友人家。除由老師家訪，還請社工輔導、警察勸導，多管齊下勸回女學生，並往職能方向發展。

教育處透過每月開個案會議，邀集社政、衛政、學生輔導諮商中心及家庭教育中心等網絡單位，由學校逐一報告中輟學生個案，網絡單位提供個案輔導建議與協助。目前共12所學校開設高關懷及彈性課程，提升學習興趣及到校動機。

另外也結合22家友善店家，讓店家擔任「社區師傅」，提供9年級中輟或長期缺課學生職業探索及工作體驗等，像是到餐廳學習西餐烹飪、咖啡店學泡咖啡、理髮店學習美容洗髮等，許多中輟生學到一技之長後，也願意重返校園。

教育處代理處長楊桂杰表示，對中輟高關懷學生個別化輔導，透過學校團隊積極追蹤及結合各單位資源，形成完整的中輟復學輔導系統，順利喚回學生重返校園。