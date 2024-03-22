台大跟進了！ 18歲成年學生休、退學 免家長同意

去年起民法成年年齡下修至18歲，具備完全行為能力的成年人可獨自租房簽約、開戶甚至結婚。隨民法修正，國內大專校院幾無「未成年」人，數間頂尖大學去年配合規定，年滿18歲學生，成績單不再寄送到家中、休退學等申請書無需要家長簽名同意，台大今天舉行教務會議拍板跟進各大學作法。

去年起民法成年年齡下修至18歲，並依照行政程序法第22條規定，18歲也具備行政程序完整行為能力，成年學生再無監護人概念，行政程序行為不再需要法定代理人同意。本報去年即報導，不少國立大學著手修正相關規定，成年人辦理休退學無需家長同意，但台大當時表示暫不調整。

台大今召開教務會議，校方提案修改學則第41條及第49條，取消達民法成年的學士班學生休學及退學須經家長或監護人同意規定，順應政府重視青年自主。台大表示，主要仍是配合民法下修成年年齡，學則修正後將送校務會議報告，預計下週公布後即生效，屆時送教育部備查即可。

另外，台大也指出，今天教務會議也通過113學年第一學期起，不再寄送紙本成績單。校方談到，不寄送成績單已是國內大學趨勢，由於成績單收件人歷來都是學生，但學生現行只要透過校內系統就可以更快獲得成績資訊，因此不再消耗大量資源寄發紙本成績單。

台大也說，若屆時學生仍需要紙本成績單申請獎學金等，可以使用校內機台生成成績單，學校也會提供一次免費取得紙本成績單的機會。家長若想知道子女在校成績，則可以自行向子女詢問。

另由於台大前年爆發政治人物學術倫理案件，台大先前亦推出學倫精進措施，各系所已陸續修正論文品質與管考準則，修正重點包括規範教授指導學生數、論文原創性比對相似度。12個學院也因領域不同，如醫學院相似度標準範疇為10%至40%、文學院10％至35%、法學院20%、電資學院10%等。

台大也指出，目前已有109個系所完成訂立管考機制，但也有16個系所被退回、19系所尚未提報，下次教務會議5月31日為提報期限。