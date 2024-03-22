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電費喊漲大學剉咧等！國立科大協進會籲補助到位 教育部也表態
台電電價審議會今天下午登場，國立台灣大學校長陳文章今天呼籲政府應考量到大專校院的特殊性，讓大學豁免調漲。國立科大協進會理事長、雲科大校長楊能舒則苦笑，評估不會豁免漲價，尤其昨天中央銀行突升息，就是先預告萬物齊漲，近年電費上漲、調薪對公立大學確實是負擔，但也希望政府基本經費提升，讓大學有餘裕因應。
國立大學校院協會、國立科技大學校院協會於2022年電費上漲時就曾呼籲，大學非營利事業，且為了維持國際競爭力，不應讓暴增的電費支出，分食有限的高教預算，應比照高中以下學校凍漲大學電費。
陳文章稍早說，上一波電價調整15%前，台大一年電費約4億元，調整後現在每年電價約4.6億，又大學今年初才剛辦理編制內、編制外人員調薪，台大每年需再增加1億元人事成本，呼籲政府考量到大學的特殊性，電價調漲讓大學豁免。
楊能舒受訪時則說，大學於全台用電占比很高，認為本次調漲電費大學豁免機率很低。又近三年來配合軍公教調薪，已讓學校成本增加約7千萬，再配合電費調漲，學校負擔確實很重，尤其今年電費預算可能要再追加。
楊能舒苦笑表示，昨天央行突然升息，也形同預告萬物齊漲，「但學校存款利息可以增加一點。」還是呼籲政府給予大學的基本經費能提升，讓大學有餘裕因應。
教育部則回應，日前已向經濟部、台電積極爭取，希望讓大學的電費不調漲。
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