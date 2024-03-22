快訊

中職／以隊長身分加盟！ 龍隊勝利女神李多慧真的變「小龍女 」

獨／賴清德參觀無人機國家隊 螺旋槳竟出現「made in China」

長榮經營權之爭...老三連襟謝國獻找黑道恐嚇老臣 判關3年10月定讞

狼校長涉性侵學生未即時停職 教部：去年修法後才有依據

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部於今天說明，性別平等教育法是於去年8月修正，確實於修正後才增加規定。本報資料照片
教育部於今天說明，性別平等教育法是於去年8月修正，確實於修正後才增加規定。本報資料照片

南投縣某國小校長涉及多起性騷、性侵女學生案件，本月7日遭監察院彈劾。昨天監委指南投縣政府校園性平事件監督機制失靈，且未先將校長停職接受調查，因而糾正南投縣府。但縣府則表示當時均依法行政，教育部則於今天說，性別平等教育法是去年8月修正，確實於修正後才增加規定。

監察院昨天開記者會指南投某國小校長近30年來在在南投縣4所學校服務，受害者出面指控其行徑，才讓整起事件曝光，但當時南投縣政府教育處卻只請該校長請假，直到監察院去年9月7日通過糾舉案後，才於9月16日停職，認為南投縣府處置不當，因此通過糾正南投縣府。

但南投縣府則表示，去年接獲訊息後就成立檢舉專線，並於召開性平會後要求校長請假，但是在去年8月16日性平法修正後才有停職法源依據，縣府完全依法辦理。

教育部今天則表示，性別平等教育法修正前，對於校長停職接受調查，並無法律明文授權，因此於去年7月5日函南投縣政府，依據校園性侵害性騷擾或性霸凌防制準則，可彈性處理當事人出缺勤紀錄，以減低雙方當事人互動機會、避免報復情事並預防再度加害的可能。

教育部也說，去年8月16日修正施行性別平等教育法，才增訂第35條第1項規定，校長涉及校園性別事件，經學校主管機關所設性別平等教育委員會認情節重大，有於調查期間先行調整或停止職務必要，得由學校主管機關調整或停止其職務。強化學校校園性別事件防治。

南投縣 性別 校園

延伸閱讀

監察院持續追查林宅血案 函請法務部重啟調查

台版熔爐案狼師未停職 南投縣：教育部函示處分超過

國小校長性侵學童案 監院糾正南投縣政府

不滿酒店妹提分手...恐怖男友抓狂爆打再性侵 還恐嚇潑酒精同歸於盡

相關新聞

央行再升息半碼 教育部：就學貸款在學生不受影響

中央銀行3月21日升息，教育部今天表示，超過93%就學貸款學生，在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，須自行負擔利息的...

狼校長涉性侵學生未即時停職 教部：去年修法後才有依據

南投縣某國小校長涉及多起性騷、性侵女學生案件，本月7日遭監察院彈劾。昨天監委指南投縣政府校園性平事件監督機制失靈，且未先...

校安通報機制修正3月上路 通報增列校長、教職員性或性別校安事件

去年修正的校安通報機制即將在3月上路，教育部本次修正除加強通報重要性的宣導外，也配合性別平等教育法修正，增列「校長或教職...

想學日語沒錢補習怎麼辦？ 網推「自學法則」：已經通過N1

在台灣，日文是許多人想學習的第二外語。一名網友表示，自己對學日文有興趣，但不方便補習，好奇有沒有自學日文的方法，引發兩派討論，一派網友認為，現今資源豐富，可以靠自學日語通過日檢N1，但也有另一派網友認為，自學不利於實際與他人溝通對談。

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。