狼校長涉性侵學生未即時停職 教部：去年修法後才有依據

南投縣某國小校長涉及多起性騷、性侵女學生案件，本月7日遭監察院彈劾。昨天監委指南投縣政府校園性平事件監督機制失靈，且未先將校長停職接受調查，因而糾正南投縣府。但縣府則表示當時均依法行政，教育部則於今天說，性別平等教育法是去年8月修正，確實於修正後才增加規定。

監察院昨天開記者會指南投某國小校長近30年來在在南投縣4所學校服務，受害者出面指控其行徑，才讓整起事件曝光，但當時南投縣政府教育處卻只請該校長請假，直到監察院去年9月7日通過糾舉案後，才於9月16日停職，認為南投縣府處置不當，因此通過糾正南投縣府。

但南投縣府則表示，去年接獲訊息後就成立檢舉專線，並於召開性平會後要求校長請假，但是在去年8月16日性平法修正後才有停職法源依據，縣府完全依法辦理。

教育部今天則表示，性別平等教育法修正前，對於校長停職接受調查，並無法律明文授權，因此於去年7月5日函南投縣政府，依據校園性侵害性騷擾或性霸凌防制準則，可彈性處理當事人出缺勤紀錄，以減低雙方當事人互動機會、避免報復情事並預防再度加害的可能。

教育部也說，去年8月16日修正施行性別平等教育法，才增訂第35條第1項規定，校長涉及校園性別事件，經學校主管機關所設性別平等教育委員會認情節重大，有於調查期間先行調整或停止職務必要，得由學校主管機關調整或停止其職務。強化學校校園性別事件防治。