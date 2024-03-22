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她3年中輟8次返校園…基隆輔導中輟有成 社區師傅拉一把

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市輔導諮商中心結合22家友善店家，讓店家擔任「社區師傅」角色，提供中輟生職業探索及工作體驗。圖／教育處提供
基隆市輔導諮商中心結合22家友善店家，讓店家擔任「社區師傅」角色，提供中輟生職業探索及工作體驗。圖／教育處提供

基隆市112學年上學期中輟人數30人，目前已成功輔導28人復學，較前學期輟學人數降50%，到2月中輟率為全國排名第9名，相較去年同期名次進步13名，輔導具成效。教育處說，一名女學生3年中輟8次，透過老師家訪、社工及警察輔導勸說才重返校園；市府還結合22家友善店家成立「社區師傅」，拉學生一把，學一技之長後願意回校上課。

特殊教育科長李上泰分析基隆中輟生成因，主要有二，一是家庭經濟因素、隔代教養問題，有的學生是因父母都在外工作，學生對阿公阿嬤的管教較疏離，對上學產生倦怠感，沉溺網咖或不當交友不去上學；其次是功課跟不上同學，對升學沒有興趣。

李上泰說，學生中輟成因複雜，需深耕中輟預防與復學輔導工作，督導學校除了要掌握學生的即時狀況外，落實三級輔導工作與跨單位合作，長期追蹤中輟個案，視學生輔導需求彈性安排個別化課程。

有一名女學生3年中輟了7、8次，還離家住友人家，教育處除了老師家訪，還請社工輔導、警察勸導，分析利害得失及嚴重性，多管道才勸回女學生回到學校，並往職能方向發展。

教育處透過每月召開個案會議，邀集社政、衛政、學生輔導諮商中心及家庭教育中心等網絡單位，由學校逐一報告中輟學生個案，網絡單位提供個案輔導建議與協助。目前共有12所學校開設高關懷及彈性課程，提升學習興趣及到校動機。

基隆市輔導諮商中心還結合22家友善店家，讓店家擔任「社區師傅」角色，提供九年級中輟或長期缺課學生職業探索及工作體驗等，比如去餐廳學習西餐烹飪、咖啡店學泡咖啡、理髮店學習美容洗髮等，很多中輟生學到一技之長，找到興趣重返校園。

教育處代理處長楊桂杰表示，對中輟高關懷學生進行個別化輔導，透過學校團隊的積極追蹤及結合各單位資源，形成完整的中輟復學輔導系統，喚回學生順利重返校園。

基隆目前有12所學校開設高關懷及彈性課程，提升學習興趣及到校動機。圖／教育處提供
基隆目前有12所學校開設高關懷及彈性課程，提升學習興趣及到校動機。圖／教育處提供
基隆市輔導諮商中心結合22家友善店家，讓店家擔任「社區師傅」角色，提供中輟生職業探索及工作體驗。圖／教育處提供
基隆市輔導諮商中心結合22家友善店家，讓店家擔任「社區師傅」角色，提供中輟生職業探索及工作體驗。圖／教育處提供

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