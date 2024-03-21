他山之石！國藝會舉辦首場母語創作國際論壇 為母語發展注入新動能

國家文化藝術基金會邀請客家委員會、原住民族委員會合辦，並延續與國立台灣文學館2019年「協作時代」論壇的共同主辦經驗，將在疫情暌違近五年後，於3/28、3/29日假國立台灣師範大學圖書館國際會議廳，舉辦「2024協作時代．母語創作國際論壇（National Languages on Arts and Culture International Forum）」。此次論壇，由國藝會研究發展組與獎助三組規畫協作，不但是台灣首個以母語為主題的國際論壇，出席的國家層級代表，均擁有多年母語政策 推廣經驗，在為母語發展注入新動能的同時，也開啟與世界接軌的新篇章。

我國現有多種國家語言流通，為擴大母語創作的生態，以彰顯台灣語言的豐富與多元性，國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽）表示，國藝會長期以來補助了不少母語相關案件，關於母語的實踐與運用，其實早在《國家語言發展法》於2019年公布施行之前，民間便已自發性地湧現動能。在此同時，國藝會也關注國際上有類似國家語言政策的國家，並與相關的國際機構保持聯繫 ：

「這次的論壇，就是為我們在補助和研究上看到的民間動能和國際發展，提供一個可以彼此對話的平台；台文館、原民會和客委會，也推薦優秀的案例，不論是藝術家還是學者、機構同儕，一起分享他們的創作經驗、觀察與研究。」這次邀請到的國際與會者，包括紐西蘭、蘇格蘭、威爾斯的高級官員與母語政策執行者，「這3個國家都是類似台灣的多語言國家，都非常強調母語政策，也都有10年、20年的長期相關計畫在推動。透過這次的母語創作國際論壇，我們希望可以從他們的政策執行經驗得到一些啟發，同時也能夠讓他們了解台灣將要進行的一系列關於母語的推動計畫 。」

國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽），積極推動語言平權概念。 圖／江建泰 攝影

此次論壇，除了國際參與，其他專題場次與綜合座談的主軸如下:

「母語在教學現場」:從國藝會過去七年與全國各級中等學校合作執行的「小說/文學青年培養皿」經驗出發，不同場域的教師，分享他們如何在課堂中帶領學生找回母語創作的精神與內涵。

「語言與藝術創作實踐案例」:包括客語、台語、原住民族語…等第一線母語創作者，分享母語如何啟發深刻的創作靈感和表達。甚至以高齡社會的藝術介入與長者參與為對象的「共融藝術專案」，都有以母語為核心的案例分享。

「國內研究：補助與生態觀察」:邀請到長期關注不同藝術領域的專家學者，嘗試提出對母語生態現況及現象發展的觀察，結合國藝會「藝文補助成果資料庫」的運用，進行補助資源對應母語創作的討論。

終場的綜合座談「母語創作與社會實踐」，由國立台灣文學館館長林巾力規畫，邀請推動母語創作的作家、藝術家，深入探討關於母語創作的起心動念、觀察及社會實踐，以總結此次論壇成果。

由以上論壇的豐富內容可看出，不論是國際、教育、創作、展演、社會參與各面向不同工作者的經驗，均可以在此次論壇上，以他山之石，彼此分享，期待共築下一階段的藝文創作藍圖。

國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽）期待透過「2024協作時代．母語創作國際論壇」，為民間動能與國際發展提供可以彼此對話的平台。 圖／江建泰 攝影

此外，林淇瀁指出，過去在施行戒嚴的歷史因素下，影響了各族群語言的自然發展，導致諸多本土族群語言，面臨消逝危機；「國藝會要獎勵跟補助的，不會是單一的族群跟語言，也不會是單一的藝術創作類型。因此，我們去年特別推動規劃的『母語文學創作發表專案』，只是一個開端，希望以此為基礎，衍生出更多不同類型的藝術創作。」「母語文學創作發表專案」，除了得到國內馥誠國際有限公司董事長姚啟甲與金格企業有限公司董事長鄭鐘英的贊助，透過東京文化中心的聯繫，今年也首度有日本企業加入，日商大賽璐（Daicel）公司將自2024年起贊助此專案，也讓補助名額由3名增加至4名，將至多補助4名母語文學創作者 。

「不管是原住民族語、客語、台語、馬祖語，我們期待所有的語言，都能夠從過去可能只能夠單純地說話，慢慢變成可以書寫；有了書寫的成果，以後就可能轉化為其他類型的藝術創作。讓我們這個國家每一個人的語言都受到尊重，先尊重自己的語言，就會懂得學習尊重別人的語言。所謂多元化的文化、社會或國家，就能夠很自然地形成。」

林淇瀁表示，要達到這樣的理想，需要長期投入，雖然目前母語文學的創作量仍相對有限，但是林淇瀁認為，「就如同我們的長效型專案:長篇小說創作發表專案一樣，站在獎勵補助的範圍內多推它一把，創作量就會增加，未來會慢慢累積出成果；創作量變多，作品的水準也會向上提升。正是因為創作量不多，所以我們才必須要去做，這是很簡單的道理。我們要做開拓者，我們要做推動者，我們要做撒種子的人。」他堅定地表示：「至於成果，我相信10年或20年後，就會被看到。」