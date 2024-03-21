搬遷2年半盼來好消息！市立新竹幼兒園砸3.2億新建動工

新竹市政府2021年計畫以1.3億元原地重建市立新竹幼兒園，當年也先安排幼兒園師生遷往福林多功能會館上課，但2年多來面臨缺工缺料、物價上漲因素，工程前後流標4次，曾引起家長抱怨。市府最後追加預算至3.2億元，終於在今年初決標，並於今天熱鬧動工，讓師生直呼感動，預計2026年2月進駐，屆時將增設5班供312名幼兒就讀。

新竹市立新竹幼兒園位於西大路上鄰近北大路處，是竹市唯一專設幼兒園，於1923年創園迄今，1940年遷至現址並於原址重建，已有百年歷史。新竹幼兒園見證了日治時期迄今竹市驛前大道（現中正路）與北門大街（現北門街）的興替，有其歷史脈絡。

不過，新竹市政府好不容易規畫設計園舍要原地新建，2021年還先協調師生搬遷他處上課，但後續工程招標不順，經通貨膨脹、工資上漲等困難，2022年起面臨多次流標，在市府跨局處協調下，研議提高整體工程經費，也協調施工動線問題積極邀標。

市立新竹幼兒園新建工程終於今年1月23日發包，經費包含教育部補助1億4788萬元，結合市府自籌款1億7472萬元，共挹注3億2260萬元推動新建工程。市府今天舉辦新建工程開工典禮，高虹安、教育部政務次長林明裕與多名市議員都出席見證。

「恭喜新竹幼兒園新建工程順利開工。」林明裕說，教育部致力於推動少子女化對策，針對幼兒園增班工程給予全力支持，特別補助市立新竹幼兒園經費高達1億4788萬元，強調政府不分藍綠投資下一代，以實際行動來支持市府對幼兒教育的重視。

高虹安說，新竹幼兒園新建工程以校園生態環境出發，以「探索生活」及「打開邊界與鄰里交流」為主軸，完工後幼兒園的入口處設有遊戲角落，並以大階梯連接各個主要活動空間，校園內有完整的綠地和水池組成的生態教室，打造鄰里互相交流場域。

教育處長陳木金說，新竹幼兒園新建工程將打造地下一層，地上三層建築物，融合與開創百年新舊元素，共13間教室、廚房、行政辦公室、圖書室、禮堂，預計115學年度完工啟用，將新增2歲幼兒專班4班及3到5歲班1班，合計增加招收5班共計94個幼生。

「今天終於開工了，真的非常感動。」新竹幼兒園長彭欣怡說，2年半前市幼先因應工程搬離，無論家長師生都在期待趕快開工，真的等了非常久，未來完工後將增加5班，包含4個幼幼班與1個學前班，還有特教巡迴班，學生數從218人增至312人就讀。