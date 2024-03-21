副食品費10年沒調整 托育員薪低還倒貼盼補助

物價飛漲，托育人員工作辛苦、薪資偏低，無法吸引年輕人投入，同時副食品費用長達10年沒有調整，出現托育人員倒貼採買食材的情形，台中市議員李天生接獲陳情，要求調整托育及副食品費用，希望市府應提供補助，提升台中市的托育品質。

台中市托育人員發展協會陳情說，去年台中市日間托育費用最高上限為2萬2061元，不過現行分區定價，日間托育費用只有1萬4500元至1萬5千元，要求將日間托育費用調整為最高上限2萬2061元。此外，日間托育為每日10小時，全日托育為24小時，建議全日托費用應調整為日間托育的雙倍4萬4122元。

另外，目前日托副食品費用每月1千元至1千5百元，全日托副食費用每月2千元，已經10年沒有調整，因通膨及物價居高不下，出現托育人員倒貼採買食材情形，要求應改由家長及托育人員於契約合意訂定。

協會認為，現今居家托育人員師生比1比4，由於兩歲分齡限制，被迫只能帶2位托育兒，要求將收托資格「未滿二歲者至多二人」調整下修為「未滿一歲六個月至多二人」，以利增加收托人數。托育費應由每日950元調高為每日1100元，至於0至2歲每月3千元補貼費用，入不敷出，應比照托育補助一樣為1萬3千元。

協會理事長鍾情婷說，台中市育兒負擔在六都中最低，「用低薪綁架我們的愛心」，希望不要犧牲保母成就台中市政府的政績。

李天生說，在少子化趨勢及虐兒事件頻傳下，加強改善托育環境，家長們才有意願生第二、三胎，政府應正視托育人員的福利，不過為避免加家長負擔，呼籲市府設法提供經費補助，讓奉獻心力照顧國家幼苗的托育人員，獲得合理的薪津與副食品費用，減少各方困擾，創造雙贏的結局。

社會局回應說，居家托育人員收托人數是中央訂定，全國一致，會在中央召開會時提出反映。至於居家式托育服務收退費項目及基準，去年已修正，未來會視物價波動之狀況適時檢討調費。副食品費用，是托育服務管理委員會去年底討論修正，社會局正修正基準中。全日托副食品費，亦參考其他直轄市收費基準，暫不調整。

經洽家防中心表示，目前安置兒童托育費，台中市的補助費用與大部分縣市差異不大，考量各縣市物價狀況不同，也暫不調整。