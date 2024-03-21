滿滿溫暖 迴轉壽司搬進屏東原鄉 小朋友吃個過癮

到選擇多元、用餐方式有趣的迴轉壽司店享用日式料理，是都會人的日常，但對原、偏鄉經濟弱勢家庭孩子，多僅止於想像；恆春基督教醫院與高雄趁鱻壽司餐車合作，在兒童節前夕舉辦「『食』在需要圓夢公益計畫」，昨天將迴轉壽司列車開進屏東原民春日鄉，讓孩子壽司吃到飽，學童直呼過癮。

恆春基督教醫院與發起「偏遠地區壽司送愛」行動的高雄趁鱻壽司店攜手送愛，昨天在春日鄉古華國小活動中心，現場製作美味可口的壽司，讓孩子「吃到飽」並帶回和家人分享，每個學童都滿載而歸；恆基為深化學習與生活的實際應用，特別將紙碗以顏色區分，並發放獎金券，讓孩子邊點邊練習算數，學習如何掌握最有效率的金錢使用。

趁鱻壽司李姓老闆說，與恆基公益合作疫情之前就有，「看到學童圓夢時的燦爛笑容，心情格外激動」，那時候印象很深刻，這次為供應全校師生壽司吃到飽，備料豐富、選料實在，連爸爸和妹妹都來協助，希望讓原鄉孩子可以吃得開心，感受到外界的關懷。古華國小校長郭鴻明感謝恆基和趁鱻壽司老闆的愛心，提前帶給孩子一個回憶滿滿的兒童節。

專長復健的恆基院長宋慧也在美食之旅中擔任衛教課的健康講師，她說，恆基身為屏南地區的健康醫院，關顧孩子心靈的需要外，也要照顧身體的健康，透過復健科專業讓孩子了解運動前熱身的重要性，帶動現場一起學習暖身操。