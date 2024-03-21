足協欠選手出場費 教育部：2周內清償

中華民國足球協會日前被爆出欠款8000萬，包含選手的出場費在內有400萬元積欠選手和工作人員，且選手沒收到錢還收到扣繳憑單。教育部常務次長林騰蛟今天指出，體育署已責成足協在2周內清償出場費等款項，其餘欠款也應在年底之前償還，扣繳憑單爭議則會要求足協盡速處理。

立法院教育及文化委員會今邀教育部列席，就「落實特殊教育法配套措施及普特融合教育實施概況」專題報告，林騰蛟會前接受媒體聯訪時作上述表示。

前年中華男足睽違3年半首勝，民眾黨立委黃國昌爆料說，當時的球員至今連出場費都沒拿到，且國手未拿到錢卻收到扣繳憑單，疑有偽造文書。體育署長鄭世忠日前表示，目前足球協會還有8000萬元債務，其中400萬元是積欠選手和工作人員的。

黃國昌昨又發文表示，足協在聲明中指出，造假的扣繳憑單是由時任秘書長、現體育署長鄭世忠經手處理，質疑他是否還適任體育署署長。

林騰蛟表示，目前正在積極協助處理8000多萬元的欠款，針對足球選手的出場費等足協應給的相關費用，體育署已經責成足協在2周內籌款清償，其他債務問題也應在年底之前盡速完成清還作業。

至於扣繳憑單不實的疏失，林騰蛟表示已經要求足協盡速處理，也和財稅單位更正。同時澄清，前任足協理事長鄭文燦以及前秘書長鄭世忠，都是在扣繳憑單問題發生之前就已經向足協完成辭職程序。

除了欠款以外，足協近日還發生借不到場地等行政疏失，林騰蛟對此說明，若單項協會違反國民體育法，體育署會依據各協會的實際狀況予以檢討。足協場地租借、扣繳憑單不實等疏失，體育署一方面加強督導，同時也會請會計師做例行查核，列入年度補助款的考量。