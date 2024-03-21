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足協欠選手出場費 教育部：2周內清償

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部常務次長林騰蛟今日在立法院教育及文化委員會前接受媒體聯訪，指出足協欠選手出場2周內清償。記者李芯／攝影
教育部常務次長林騰蛟今日在立法院教育及文化委員會前接受媒體聯訪，指出足協欠選手出場2周內清償。記者李芯／攝影

中華民國足球協會日前被爆出欠款8000萬，包含選手的出場費在內有400萬元積欠選手和工作人員，且選手沒收到錢還收到扣繳憑單。教育部常務次長林騰蛟今天指出，體育署已責成足協在2周內清償出場費等款項，其餘欠款也應在年底之前償還，扣繳憑單爭議則會要求足協盡速處理。

立法院教育及文化委員會今邀教育部列席，就「落實特殊教育法配套措施及普特融合教育實施概況」專題報告，林騰蛟會前接受媒體聯訪時作上述表示。

前年中華男足睽違3年半首勝，民眾黨立委黃國昌爆料說，當時的球員至今連出場費都沒拿到，且國手未拿到錢卻收到扣繳憑單，疑有偽造文書。體育署長鄭世忠日前表示，目前足球協會還有8000萬元債務，其中400萬元是積欠選手和工作人員的。

黃國昌昨又發文表示，足協在聲明中指出，造假的扣繳憑單是由時任秘書長、現體育署長鄭世忠經手處理，質疑他是否還適任體育署署長。

林騰蛟表示，目前正在積極協助處理8000多萬元的欠款，針對足球選手的出場費等足協應給的相關費用，體育署已經責成足協在2周內籌款清償，其他債務問題也應在年底之前盡速完成清還作業。

至於扣繳憑單不實的疏失，林騰蛟表示已經要求足協盡速處理，也和財稅單位更正。同時澄清，前任足協理事長鄭文燦以及前秘書長鄭世忠，都是在扣繳憑單問題發生之前就已經向足協完成辭職程序。

除了欠款以外，足協近日還發生借不到場地等行政疏失，林騰蛟對此說明，若單項協會違反國民體育法，體育署會依據各協會的實際狀況予以檢討。足協場地租借、扣繳憑單不實等疏失，體育署一方面加強督導，同時也會請會計師做例行查核，列入年度補助款的考量。

足球 鄭世忠 體育

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