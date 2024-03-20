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全面開放AI避免文化弱勢？中研院長：努力排除法規限制

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院長廖俊智今赴立法院教育文化委員會業務報告。記者潘俊宏／攝影
中研院長廖俊智今赴立法院教育文化委員會業務報告。記者潘俊宏／攝影

全球引爆AI風潮，中研院也與國科會等單位合作推台版ChatGPT「TAIDE」。中研院院長廖俊智今天赴立院業務報告，多位立委質詢AI議題。多名立委關注生成式AI的繁體中文資料庫少於簡體，恐讓繁體淪文化弱勢。廖俊智表示，台灣AI立法精神應該是「以人為本」， 為了豐富繁體中文版ChatGPT的語料庫，中研院也會努力排除法規限制，盡可能開放院內資料提供ChatGPT語言模型訓練。

歐洲議會近期更通過「人工智慧法案」，立委洪孟楷詢問廖俊智，台灣應盡快進行AI立法，但應採取美日開放式，或者歐盟的限縮式？廖俊智回應，AI立法的基本精神應是「以人為本」，在考慮個人隱私、智慧財產權及公務機關機密等問題之下，對台灣社會做出貢獻。至於快慢和方向，每個國家的情況不同，應衡量台灣的狀況再決定。

多名立委關注生成式AI的繁體中文資料庫少於簡體。立委陳秀寶表示，生成式AI需要大量資料做訓練，但繁體中文的資料庫少於檢體，加上台灣的孩子因抖音、小紅書等短影音當紅，接收大量簡體中文，擔憂繁體中文會淪為弱勢。她要求中研院協助整合繁體中文的語言資料庫，別讓繁體語料庫落後簡體。廖俊智回應，會在不違智財權法規的限制下，盡量開放院內釋出資料訓練AI。

為確保AI 發展不落人後，日本政府日前採取了令人「對AI全面開放」的大膽作法，不管是商業或非商業用途，允許AI 使用任何數據進行訓練。立委葛如鈞詢問廖俊智對此一作法的看法，廖俊智表示，日本的做法相當前瞻，但台灣要引用還必須研究利弊得失。

ChatGPT 廖俊智

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