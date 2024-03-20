聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹竹苗龍年學子暴增 湖口高中新校區明年完工增50間教室
龍年即將到來，116學年度竹竹苗高中入學人數預估將超過1萬8000人。新竹縣政府因應人口成長，高中就學需求不斷攀升，推動五大高中增班方案，其中湖口高中高中部新校區建設工程今天在文中學校預定地上樑，新校區校地增2.5倍，預計明年完工後可增加50多間教室，期待明年如期招生。
新竹縣教育局長楊郡慈指出，湖口高中遷校案預計明年完工，因應116學年度增班需求，一期工程順利進行外，目前也著手規畫二期工程。湖口高中也將於114學年度增辦「AI資訊科技特色實驗班」，第二期校舍工程興建後，更將增加3班設置電機與電子群及設計群科。
新竹縣副縣長陳見賢表示，新竹縣政府因應人口成長，積極推動五大高中增班方案，包括與陽明交大合作設置縣立實驗高中、縣立六家高中及湖口高中擴校增班、文興國中改制文興高中以及自強國中改制為技術型高中等，相較於112學年度，估計到龍年效應的116學年度可增加超過1000多個高中職名額，讓更多學子能在縣內就近入學，讓家長安心。
陳見賢也說，湖口高中新校區建設工程，比原有校地增加了2.5倍，一期工程未來完工後可增加50多間教室，在縣府及議會、鄉民代表的支持下，工程順利進行，今天舉行上樑典禮，也期待明年能如期招生。
湖口高中校長姜錢珠表示，期待新校區竣工啟用後，透過現代化的設備和優質完善的學習環境，提供學生多元化的學習機會，培育學生未來發展所需的知識、技能與素養，為學生的未來成就奠定堅實的基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言