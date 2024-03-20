竹竹苗龍年學子暴增 湖口高中新校區明年完工增50間教室

龍年即將到來，116學年度竹竹苗高中入學人數預估將超過1萬8000人。新竹縣政府因應人口成長，高中就學需求不斷攀升，推動五大高中增班方案，其中湖口高中高中部新校區建設工程今天在文中學校預定地上樑，新校區校地增2.5倍，預計明年完工後可增加50多間教室，期待明年如期招生。

新竹縣教育局長楊郡慈指出，湖口高中遷校案預計明年完工，因應116學年度增班需求，一期工程順利進行外，目前也著手規畫二期工程。湖口高中也將於114學年度增辦「AI資訊科技特色實驗班」，第二期校舍工程興建後，更將增加3班設置電機與電子群及設計群科。

新竹縣副縣長陳見賢表示，新竹縣政府因應人口成長，積極推動五大高中增班方案，包括與陽明交大合作設置縣立實驗高中、縣立六家高中及湖口高中擴校增班、文興國中改制文興高中以及自強國中改制為技術型高中等，相較於112學年度，估計到龍年效應的116學年度可增加超過1000多個高中職名額，讓更多學子能在縣內就近入學，讓家長安心。

陳見賢也說，湖口高中新校區建設工程，比原有校地增加了2.5倍，一期工程未來完工後可增加50多間教室，在縣府及議會、鄉民代表的支持下，工程順利進行，今天舉行上樑典禮，也期待明年能如期招生。