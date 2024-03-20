中研院南部院區2027年完工 關鍵議題研究中心1月成立

中研院院長廖俊智今赴立院教育及文化委員會進行業務報告，他指出，中央研究院南部院區預計2027年完工，位於南部院區的「關鍵議題研究中心」已於1月 3 日成立，成為中研院第33個研究單位。南院服務處則於2月正式運作，負責南部院區學術研究環境之相關營運管理及提供軟硬體服務工作。

廖俊智表示，南部院區發展特色領域研究，優先推動農業生技、量子科技、淨零永續、人文社會科學等領域。為發揮科研發動機的功能，協助國家社會因應重大挑戰，以具世界級競爭力之研發成果，提出關鍵問題解方。

其中「關鍵議題研究中心」設置於南部院區，設立經籌備說明會及院務會議、評議會審議通過，函報總統府後經同意。

廖俊智表示，關鍵中心將根據國際科技發展趨勢及社會需求，選定關鍵議題，制定研究計畫，並協助向政府提供建言。未來中心將以合聘方式廣納國內外優秀專家學者，以跨領域合作，涵蓋從基礎科學至實際開發之垂直整合，確保研究成果能儘量接近實際應用。此外，亦積極邀請人文社會領域學者參與，以深入研究新科技造成之社會與環境影響，同時探討相應之法規制度等議題。

此外，量子科技與淨零永續乃是當前影響全球的重要關鍵議題，目前已選定此兩個領域的研究計畫與專題中心進駐關鍵中心，包括量子電腦專題中心、海洋能專題中心、量子光電與次世代太陽能電池等研究計畫。

廖俊智表示，南部院區在量子科技部分，將持續研發量子晶片製程與量子電腦系統架構，並與國內產學研界合作，打造國家級量子科技研究基地，共同為台灣的量子發展取得先機。

至於海洋能部分，目前以100kW 洋流發電機組研製、黑潮海流現場觀測、高解析度海洋數值模式、潛力場址的海底地質安全性評估等四大面向為主要研究方向。去年已初步選出兩處黑潮發電潛在場址，並完成100kW 浮游式發電機組製作，未來將持續探討黑潮發電機的最佳排列方式，以及續行建置第2部 100 kW 發電機，期望實現兩部

100 kW浮游式渦輪發電機同步運轉輸電及整合運轉，藉此成為全球首座海流發電示範電廠。

廖俊智表示，中研院南部院區採分階段開發，2020年第一階段跨領域研究大樓 I、精密及玻璃溫室等興建工程竣工，並於2021年陸續進駐營運；去年底第二階段跨領域研究大樓 II 及綜合大樓興建工程竣工，將陸續搬遷進駐，並於今年正式開幕啟用；另第三階段量子科技實驗大樓，目前正在設計階段，預計2027年完工。