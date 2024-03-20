特教師負擔大 心評擬減量

台北市一名特教生日前在課堂上毆打老師，讓融合式教育政策受到關注。立委陳培瑜昨召開特殊教育座談會，全教總特教委員會主委鍾正信直言，去年特教法修法後，明定師生比五年應達到一比八，盼有定期檢視的機制；另也有家長認為，特教班的編制應以孩子的狀況調配人力需求，而非硬性規定班級人數。

現行規定特教老師每學期都要針對學生做心理評量，以確認學生是否有特教需求，導致每到心評季，很多老師都為了「做報告」忙到三更半夜，甚至賠上假日。

特教工作專業人員協會理事金采蓁表示，現行若是感官類別的障礙心評，需兩、三天時間，伴隨智力缺損可能要七到十天。現在特教生愈來愈多，特教老師卻不停流失，因為特教老師的工作量幾乎是普通科教師的兩、三倍，若能將心評交由專職人員辦理，可減少現場老師的作業量，把時間留給學生。

對此，國教署原民特教組長孫旻儀表示，目前正研議修正相關辦法，會朝心評減量的方向進行。至於師生比的部分，孫旻儀說，規畫將特教師生比納入一般補助款的考核，獎勵達標的縣市政府。