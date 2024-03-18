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南市議員保障代理教師權益 籲勿成為教育制度孤島

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員李宗霖、朱正軒、沈家鳳今與南市教育產業工會理事長陳葦芸舉行「保障代理教師權益．勿讓台南成為教育制度孤島」記者會。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員李宗霖、朱正軒、沈家鳳今與南市教育產業工會理事長陳葦芸舉行「保障代理教師權益．勿讓台南成為教育制度孤島」記者會。記者鄭惠仁／攝影

代理教師寒暑假不用到校出勤，但台南市仍規定必須出勤，市議員李宗霖、朱正軒、沈家鳳今與南市教育產業工會理事長陳葦芸舉行「保障代理教師權益．勿讓台南成為教育制度孤島」記者會，呼籲市府能從善如流，否則「寒暑假返校制度」將成為逼走台南市代理老師的最後一根稻草。

南市教育局之前曾回應，代理教師寒暑假到校係依中央的法令規定辦理，依法行政並無不妥，且大多數校長反映寒暑假期間學校確有學生照顧的人力需求，才作出目前的決定；且代理教師寒暑假期間也核給慰勞假及自主進修、備課免到校時間，已兼顧法理情。針對各界的不同意見，會適時檢討並滾動修正。

李宗霖表示，當前台南市代理教師的寒暑假出勤請假規定，是全台唯一與正式教師不同軌的。全台代理教師都遵照「教師請假規則」，僅有台南市採用對代理教師較不友善的「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」。

校方為了核假得耗費人力確認代理教師散落在各校各處的年資，而南市代理教師的勞動條件不如鄰近縣市，產生縣市人才的磁吸效應，已有代理教師選擇到其他縣市任職，孩童受教權因而受到影響，形成校方、學童和代理教師三輸的局面。希望還給代理教師寒暑假，採用跟正式教師一樣的「教師請假規則」，不要讓台南成為教育制度上的孤島。

朱正軒說，面臨少子化，在教師員額控管下，代理制度已是結構性問題的妥協作法，更應合宜善待代理教師。全國只有南市要求代理教師寒暑假到校，市府必須正視教育人才的跨縣市競爭，合宜的教育政策能夠留住優秀師資，進而確保教學品質。為避免台南市代理教師的流失，從而影響學生的學習權益，也為避免學校端面臨繁瑣的請假程序，要求教育局參考全國做法，在暑假前施行調整方案。

沈家鳳認為，市府有權依對教師差勤做出適切要求與管理，而妥適規畫教育人力，滿足教學需求才是關鍵，而非把重點放在規定代理教師寒暑假需到校上課；呼籲市府從善如流，重新檢視並調整相關規定，營造更適切的校園職場。

陳葦芸表示，從代理教師報到情況可知，錯誤的政策，已造成人才流失，不少學校開學前上演搶人大戰，想方設法聘任代理教師。她說，若肯定代理教師是重要的教學人力支援，就更應該以友善政策對待代理教師，留下優質教學人才，提升南市的教育環境。

人力 代理教師 台南

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