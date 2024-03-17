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回響╱準公幼第3期3月底公布 國教署：不影響既有家長權益

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部國教署提出第三期準公幼草案簽約明定多項退場機制，已有準公幼被要求停招，恐更多幼生受影響。記者潘俊宏／攝影
教育部國教署提出第三期準公幼草案簽約明定多項退場機制，已有準公幼被要求停招，恐更多幼生受影響。記者潘俊宏／攝影

本報報導準公幼第3期草案的續約條件及收費調整草案尚未確定，導致家長、園所無所適從。教育部國教署今天表示，草案朝不影響既有準公共園家長權益方向評估研議，第3期計畫與相關配套措施，規畫於3月底定案、對外公布。

準公幼第3期即將上路，不少園所正如火如荼招生中，家長更早早卡位，幫孩子報名心儀的準公幼。如今卻因教育部第3期程合作要件及收費調整草案進行牛步，也不清楚配套，不僅園所無所適從，家長更是惶惶不安，搞不清楚孩子到底能不能順利進入準公幼。

對此，國教署表示，針對各界反映不得續約或申請條件、調整師生比規劃、原合作園倘未獲續約之幼兒就學及補助權益等，將積極蒐集意見與對話，並朝「不影響既有準公共園家長權益」的方向評估研議。而計畫與相關配套措施，規劃於3月底定案、對外發布。

國教署將依各界意見，朝強化人員薪資、教保服務品質及行政管理等面向，來研議準公共幼兒園第3期合作要件。目前已於2、3月間召開多次會議徵詢地方政府、相關團體，並續就所關切事項，積極進行細節徵詢與會商，務期能提供更完善的計畫與配套。

公幼 國教署 教育部

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