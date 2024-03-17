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國教署補助幼兒園本土語教學 深化幼兒本土意識

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台東縣忠孝國小附幼於春耕季節學習mikarkar（挖土種植）。圖／教育部提供
台東縣忠孝國小附幼於春耕季節學習mikarkar（挖土種植）。圖／教育部提供

為促進本土語言傳承，深化幼兒本土意識及建構幼兒文化認同，國教署95學年度辦理「本土語言融入教保活動課程計畫」，並依照各園的規劃及人數進行補助，112學年度計有368園參與。透過計畫，有客家聚落的孩子在園中學會用客語介紹節慶習俗，也讓阿美族的孩子能從小就在母語環境中學習。

桃園市觀音國小附幼位於觀音地區少數的濱海客家聚落，為讓幼兒熟悉客語，該園於109學年開始參與計畫，從幼兒的生活經驗及在地環境出發，將客語融入主題課程，以遊戲探索方式引起幼兒學習的興趣，並以客語作為溝通工具，培養幼兒聽與說的能力。有家長指出，幼兒從完全不會說客語，到現在會以客語介紹節慶相關語詞、習俗活動或當地著名景點甘泉寺的典故。

台東縣忠孝國小附幼自102學年度起參與計畫，園內幼兒多為阿美族，該園在教室環境中布置母語環境，像是將用餐、刷牙及打招呼等用詞張貼於教室裡，逐步將阿美語融入生活及課程中。在動態課程方面，依據幼兒發展與學習需求，將阿美語及在地生活環境素材融入活動。透過國教署補助，聘請熟知族群習俗及部落文化且具備語言能力認證的專家學者，提供阿美語及阿美族文化的相關建議，讓教保服務人員能調整課程及內容。

國教署表示，幼兒園教保服務的實施應與家庭及社區密切配合，本土語言的學習需要自然融入於生活，以互動參與式的教學方式，提供幼兒日常學習機會，讓幼兒認同並欣賞自身族群的語言，進而培養尊重與欣賞多元文化的宏觀視野。

客語 語言 阿美族

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