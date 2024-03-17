準公幼8月重簽約 恐近百家退場

準公共幼兒園第三期今年八月即將上路，教育部國教署日前提出第三期契約草案，明定多項退場機制，包括近三年違法對待幼兒案件屬實、師生比不符規定等。不料新版契約還沒上路，桃園市府先開第一槍，通知轄內十多家準公幼，恐無法續約，須撤下準公幼招生資訊，讓不少園所相當錯愕。

幼教團體估計，草案若上路，預估全台近百家準公幼將退場，影響上萬名幼生。桃園市府教育局副局長賴銀奎直言，現在要求可能被退場的準公幼先撤下招生訊息，理由很簡單，就是希望避免後續造成不必要的糾紛。

準公共幼兒園政策今年八月即將邁入第三期，若要加入準公共，園所都必須與政府重新簽約。教育部國教署上月提出第三期契約草案，將師生比一比十二納為合作要件，並提出近三年不當對待幼兒有案的退場機制。

儘管下月起，地方政府才將陸續與各地幼兒園簽立新約，新版契約也尚未正式上路，桃園市多所準公幼已接到地方政府通知下一期可能無法加入準公幼。一家頗大規模園所園長表示，接到的當下真的很錯愕，已如實告知家長下學期可能退出準公幼。

另一家規模也不小的幼兒園分部也同樣被通知。該園表示，目前已撤下準公招生，也告知前來報名的家長，家長如果覺得沒關係，才讓他們填資料。

桃園市教育局幼教科長余黛佳表示，按照教育部草案規定估算，轄內有十五間無法續約，受影響幼生人數約三五二六人。但她也強調，「目前都還是草案」，教育局其實也正在向中央爭取適度調整，避免影響到教職員和家長、幼生的相關權益。

全國家長團體聯盟理輔導事長彭淑燕表示，過去準公幼加入條件過於寬鬆，缺乏嚴謹審核及考核機制，也沒有明確退場機制，導致市場亂象叢生，因此在六年後的現在，實在有必要確保準公幼的教保品質，以及訂定違法園所退場機制。

基隆市教育關懷協會前理事長高鈺淳表示，學前教育的對象不管是教師或幼兒園，都需要有評鑑與監督才能確保教育品質，雖然學校若由準公幼轉為私幼，對家長與幼兒權益有直接影響，但孩子的成長不能重來，更應該嚴謹規範。

教育部國教署表示，刻正規畫準公共第三期程合作要件調整草案，持續蒐集各界意見，將盡速定案。