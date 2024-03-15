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提早社會化、重視均衡發展 高社經家庭仍青睞公立學校

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育團體指出，公校形同社會縮影、廣納形形色色學生，因此也有不少事業有成的父母願將子女送入公校。示意圖，照片中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
教育團體指出，公校形同社會縮影、廣納形形色色學生，因此也有不少事業有成的父母願將子女送入公校。示意圖，照片中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

受到校安事件、龍年效應使然，今年私立中學「小聯考」報名人數暴增，家長擠破頭也要將子女送入私校。但教師團體評析，私立學校傾向升學，但公立學校則注重全面發展，較不會有「體育課挪來上英文，美術課上數學」等狀況，且公校就形同社會縮影、廣納形形色色的學生，也有不少事業有成的父母願將子女送入公校，認識不同出身背景的同儕。

近期私立中學小聯考競爭激烈，全教總文宣部主任羅德水分析，公立學校還是中小學教育的主體，近期發生數起校安事件，政府更應該重視零拒絕下的公校品質，投入更多資源改善，如特教輔導員增額。但無奈政府慢半拍，家長等不了，於是「用腳投票」，多湧向了被視為能免於恐懼的私立學校。

但羅德水談到，公立學校也不至於一無是處，如就讀公校多能落實就近入學，因此學生不必一早起床通勤奔波；再者，公立學校強調正常教育和全面性發展，確實按表操課，較不會有「體育課挪來上英文，美術課上數學」等狀況。

再者，羅德水指出，公立學校學生來源多元，也形同社會的縮影，只要同儕、師生相處融洽，都有助於學生提早社會化。因此也有不少事業有成、高社經背景的父母願意將子女送入公校，即早認識不同出身背景的同儕。

全中教理事長高孟琳也表示，公立學校也承擔一定的社會責任，多有弱勢生等入學，貼近社會組成，從學生時期就學習如何和不同背景者相處，有助於學生同理他人處境。

高孟琳也談到，公校不見得一定會出現霸凌等狀況，私校也不見得樣樣都好。私校還是有較隱微的問題，如學生間經濟能力攀比、勾心鬥角等，加上勤管嚴教的氛圍，對均衡發展不一定有益。

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