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寧缺勿濫！大陸大學對台招生 學測成績是硬指標

梅花新聞網／ 簡立欣/台北報導
大陸大學對台招生。北京清華大學舉辦大學部畢業典禮。圖/取自中新社
大陸大學對台招生。北京清華大學舉辦大學部畢業典禮。圖/取自中新社

2024大陸大學對台招生，本月報名中！有台生詢問，自己的學測成績低於想就讀的陸校門檻，校方會不會因為報名的人較少而降低要求？對此老台生斬釘截鐵表示，「不會！」陸校招生通常是寧缺勿濫，門檻只會慢慢提高，不會下修。

學測成績發放後，有學子打算用學測成績去申請大陸大學。目前陸校對台免試招生的唯一管道，就是大陸教育部設立的「祖國大陸普通高校依據台灣地區學測成績招收台灣高中畢業生系統」（https://www.gatzs.com.cn/z/tw/getYxxxZsjzList.action），今年共有27省市、424所陸校可供台灣學子申請。

相關時程是：報名時間3月1日至31日，每名學子有6個志願，每人最多可填6所大學，每校最多可填6個科系；4月1日至5月14日是初審審核及複試面試，面試時間、地點及形式由各校自訂；5月15日放榜，考生須於5月15日至19日登錄系統並「錄取確認」，逾期未確認者視為放棄錄取資格；未招滿或新增錄取名額的學校可於5月20日起「徵集志願」（即第二輪招生）。

有不少考生表示，查到自己想就讀的學校，但學測門檻要求高於他的成績；由於招生簡章上表示「招生計畫視人數水準調整」，因此希望校方因為沒有招滿就降低錄取門檻。

對此，老台生篤定表示，「不會！」所謂的「招生計畫視人數水準調整」，指的是若申請人數超過招生名額，可以適當增加名額，但學測成績是「硬條件」，一定要先滿足這個條件。

老台生表示，陸校招生通常是寧缺勿濫，且門檻只會逐年慢慢提高，不會下修。

梅花新聞網

學測 門檻 面試

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