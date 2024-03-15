中信金融管理學院G13國際學習 以美國名校規格 培育國際智慧金融家

隨著金融科技與趨勢的快速發展，帶給人們更加便利與多元的金融服務，未來金融產業跨領域人才勢必是推動臺灣經濟成長的重要推力；中信金融管理學院秉持「充實臺灣金融人才庫」之目標，致力跨領域科技與實務課程學習，參考美國大學修課模式，推出「G13國際學習計畫」，透過2年在國內學習、2年在國外深造的計畫，培育學生完整的專業思考力、溝通力與國際移動力。

中信金融管理學院教務長蔡惟鈞表示，學校以培育國際智慧金融家為教育目的，希望讓學生在學期間具備國際力、道德力、溝通力與思考力；在與優質產學夥伴中國信託金融控股公司的合作下，導入企業合作的實務師資成為校方最大的優勢，讓學生更了解金融產業運作，並且保障就業、讓學生畢業即就業。「其次，本校的Ｇ13課程擁有非常多國際交換學習的機會，讓學生走出臺灣、更了解世界脈動趨勢，進而培養出國際移動力。」

中信金融管理學院教務長蔡惟鈞表示，中信金融管理學院以培育國際智慧金融家為教育目的，希望讓學生在學期間具備國際力、道德力、溝通力與思考力。 攝影／記者吳致碩攝

「G13國際學習計畫」是金融管理學士班的專題課程，由學生自行安排學習地圖、學習計畫，再前往國外學習交流，前兩年在國內、後兩年國外。在大一階段，通過博雅通識教育，學生得以探索自我興趣和潛力，為未來的職業道路奠定堅實基礎。在大二階段，由校方安排探索學習課程，讓學習目標更明確。

大三則可針對個人興趣，依金融、語言、藝術、歷史等不同領域，學生可以自由安排國外的學習目標，前往校方國外合作學校，創造多元學習計畫。「最特別的是，學生可以不只去一間學校，對於美國、歐洲的學校有任何學習需求，學生可隨時跟中信金融管理學院的老師溝通，請老師提供意見、調整學習計畫。」

中信金融管理學院鼓勵學生走出臺灣、更了解世界脈動趨勢，進而培養出國際移動力。大四學生周慕喬 (左起)、房宥鈞、陳允柔及洪詩媛，於今年1月正式展開西英格蘭大學的微留學生活。 圖／中信金融管理學院 提供

蔡惟鈞補充，為了避免讓學生出去增廣見聞、回臺後卻對目標仍不明確，或專業能力並未增長的缺點，中信金融管理學院會要求學生須規劃回國後的專題報告，讓學生在探索之餘，培養對於確立目標、修正與解決問題的能力，以凸顯對學生的教育責任。

中信金融管理學院重視智慧金融發展，包含科技金融研究所、智慧金融博士班，幾乎都含括跨領域知識，主要領域包含人工智慧、大數據、雲端運算、區塊鏈等方向，因此在課程設計上，校方除了要求全校學生必須要有程式語言能力外，其他課程也有相關的金融科技應用，「我們希望透過不同科技學習，來解決跨領域的相關問題，」例如財法系針對金融科技的區塊鏈運作、防治洗錢等，而電子下單、電子銀行都需要跨領域的法律遵循；財金系則透過數據分析課程來學習投資分析；企管系透過智慧工具教導學生做客戶管理。

中信金融管理學院重視智慧金融發展，透過不同科技學習，含括人工智慧、大數據、雲端運算、區塊鏈等，奠定學生的跨領域知識與應用能力。 圖／中信金融管理學院 提供

蔡惟鈞表示，學校最終的教育目標，就是希望培育學生成為具備國際移動力、思辨能力與解決問題能力的國際智慧金融家，期望學生透過G13學習計畫創造多元發展的機會，充實臺灣的金融人才庫需求。