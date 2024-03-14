工程師真的是夢幻職業？台科大邀請輝達員工解密

不少大學畢業生夢想進入台積電等大廠工作，但不一定了解工作內容以及科系對應職務，國立台灣科技大學推出系所就業出路影片，邀請企業界人士解密，陳品文目前於輝達（NVIDIA）擔任IC類比工程師，負責先進製程設計，但也須持續閱讀英文論文、並和主管進行英文簡報。

台科大教務長陳素芬表示，根據台科大至高中職宣導的調查顯示，學生在選擇大學時最主要三大考量分別是畢業後就業發展、學校表現與風評，以及系所特色與發展。

陳素芬說，不只是學生對不同科系畢業後工作、到哪些產業或公司上班感到好奇，也一直是家長和高中職老師最重視的考量與選擇。因此，台科大推出系所就業出路影片，邀請畢業5至10年的學長姐分享目前職務的實際工作內容。

陳品文畢業於台科大電子系、陽明交大電子所，目前於輝達（NVIDIA）擔任IC類比工程師。他表示，目前於輝達負責先進製程設計，多利用電腦模擬，看設計是否有問題並符合規範，也要確保性能要求。

陳品文談到，工作與研究所所學、研究有高度相關，且仍需持續大量研讀英文論文。又在外商公司工作，許多報告必須使用英文，也常需要和主管進行大量英文簡報，鼓勵學弟妹，在學時期可加強研究與英文能力。

畢業於台科大醫工所、現任職於台積電設備工程師的蔡旻諺則表示，工作主要負責機台維護保養與改善，需要值班。值班時非常忙碌，需要能掌握節奏、觀察現場狀況，且要有抗壓性並能解決問題，除了專業知識的培養外，在學時期則透過參加桌球校隊訓練自己的抗壓性和觀察力，充分掌握節奏，有助於工作順暢。

陳素芬進一步說明，不同系所的畢業生多在私人企業擔任工程師，但多分為設備工程師、類比設計工程師、IC晶片設計工程師、自動化服務工程師，於設備、先進製程、軟體各有專精，也都和科系選擇以及專業學習方式有所不同，希望透過影片協助學生探索系所特色，也能了解不同職務工作內容差異。