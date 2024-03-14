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為獎學金再考一次博班？吳政忠：博士要有基本操守

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天邀請國科會列席報告業務概況，並備質詢。主委吳政忠表示，想成為博士者，還是要有基本的道德操守。記者林俊良／攝影
立法院教育及文化委員會今天邀請國科會列席報告業務概況，並備質詢。主委吳政忠表示，想成為博士者，還是要有基本的道德操守。記者林俊良／攝影

為鼓勵碩士生投入博士，國科會今年加碼推動博士生研究獎學金，授予每月四萬元獎學金。但立法院今天召開教育文化委員會，立委葉元之質疑，獎學金方案其實是針對來的博士生，不少博一生卻誤認符合資格，恐會導致博一生為了領取獎學金「再考一次」博士，國科會主委吳政忠則表示，並不鼓勵上述行為，想成為博士者，還是要有基本的道德操守。

國科會今年加碼推動國科會博士生研究獎學金，2024年度核配大專院校遴選的名額倍增至600名；國科會再依國家發展需求，擇優獎勵重點領域博士生400名，主要適用對象為今年入學就讀博士班的一年級新生。

葉元之今質詢吳政忠，他指出，進日接獲陳情，很多博一生以為符合申請資格、拿得到獎學金，但之後才發現原來僅是針未來的博士生，那是否會為了4萬元獎學金「再考一次」博士。

再者，葉元之也認為，國科會宣傳力道不足，學校僅能針對在學生宣傳，甚至詢問大學教授，不少教授都表態不知道有該獎學金方案，獎學金變成只讓「巷仔內」的學生申請，或過去曾和國科會合作的學生、消息靈通者。此外，也要求該獎學金不應只發予博士新生，應擴及在學博士生。

據了解，大學博士班多是各校單獨招生，若學校學則同意學生擁有雙重學籍，博一生確實可能再考一次博士班並就讀。但學界也認為，獎學金需檢具計畫表現等申請，不太會有學生大費周章再考一次博班只為拿獎學金。

吳政忠則回應，不鼓勵再考一次博班的行為，想成為博士者，還是要有基本的道德操守。再者，獎學金方案先前都已公告完畢，不會再另行修正。

吳政忠 國科會 葉元之

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