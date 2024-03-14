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家庭、學術難兼顧 45歲以下女性博士12年短少三成

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院今天召開教育文化委員會，邀請國科會進行業務報告並備質詢。記者許維寧／攝影
立法院今天召開教育文化委員會，邀請國科會進行業務報告並備質詢。記者許維寧／攝影

立法院今天召開教育文化委員會，邀請國科會進行業務報告並備質詢。國科會自107年推動「鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫」，計畫上路以來已補助756位女性計畫主持人，但立委吳沛憶指出，未滿45歲的女性博士99年時占比約50%，但111年已降至20.7％，可說短少了三成，要求國科會再增加預算。

國科會業務報告指出，「鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫」自107年推動，主要對象為近3年內未執行國科會專案研究計畫的女性科研人員，給予補助措施，用以支持因生育因素暫時離開職場的女性科研人員維持研究量能，並鼓勵女性之後回歸科研。

國科會統計指出，112年新增核定118件，計畫上路以來迄今已補助了756位女性計畫主持人。

但立委吳沛憶表示，四年前國科會推出該計畫，希望把因為家庭因素流失的女性科研人員找回來，但統計也指出，99年時女性科研人員占比最高，占比高達50%，但111年已降至20.7％。

吳沛憶指出，女性科研人員於30至40歲期間可能面臨生產，但科學研究又須仰賴實驗室等場域，等於要求女性人才於家庭和職場上做取捨，支持國科會計畫，「但計畫預算可以再增加嗎？」

立委萬美玲則談到，「鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫」的執行率歷年來都相當好，但綜觀國科會近三年的申請件數、核定件數統計，核定率卻多只有二成多，可說非常低，但執行率卻很高，是否代表預算編列不足？

國科會綜合規劃處處長彭麗春則回應，該計畫預算每年就是編列9000萬。萬美玲指出，看來就是預算不夠，導致無法落實，但若是好計畫又有需求，國科會就不能本末倒置就降低核定率。

國科會主委吳政忠則表示，也贊成增加該計畫預算，「看看是什麼問題，有需要就再增加。」

吳沛憶 國科會

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