從小創作微電影或社群關注 他們憑特殊選才錄取交大

台中市大甲高中廣告設計學程學生夏之心，以特殊選才入學管道錄取國立陽明交通大學百川學士學位學程；資訊應用學程學生林怡暄也以特殊選才，錄取國立清華大學音樂學系，學校師生為錄取學生道賀。

學生夏之心以卓越表現榮獲教育部第6屆「我的未來我作主」反霸凌微電影比賽銀牌獎、台中市技職高中專業群科簡報比賽金手獎，及第4屆全國綠色旅行微電影比賽冠軍等多項榮譽，獲得陽明交大肯定與錄取。

大甲高中表示，夏之心成長於單親家庭且家境清寒，逆境未阻礙她對夢想的追求，她從國小四年級開始自學影像創作，如今她的影片在您Tube上擁有1萬粉絲和200多萬觀看數，並在社交平台上廣受評價很好。

資訊應用學程學生林怡暄也以特殊選才錄取國立清華大學音樂學系，她從小學三年級接觸小提琴，因此對音樂抱有好奇心，後來又接觸木笛，不同的樂器學習，讓她在音樂這條路堅持9年，從小學的比賽優勝至國中的優等及高中更不間斷的挑戰，最終獲得個人賽第一名的佳績。

大甲高中校長高榮利表示，該校為綜合型高中，從統整、試探、分流、專精，「一步一腳印踏實，一花一世界精彩」，感謝老師們無私的用心指導，他說學生夏之心與林怡暄的成就不僅是個人的驕傲，也是大甲高中的光榮。