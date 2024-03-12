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被質疑虧待代理教師？ 南市教局：兼顧法理情適時滾動修正

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨立委范雲（右二）和全國代理暨代課教師產業工會下午舉行「代理教師薪資竟然永遠不會漲！？大法官釋憲案辯論後」記者會。記者曾吉松／攝影
民進黨立委范雲（右二）和全國代理暨代課教師產業工會下午舉行「代理教師薪資竟然永遠不會漲！？大法官釋憲案辯論後」記者會。記者曾吉松／攝影

憲法法庭今就代理教師年資敘薪議題進行言詞辯論，停後記者會上，立委范雲台南市在教育部修法給予代理教師全年聘期後，仍明文要求代理教師寒暑假出勤，質疑虧待代理教師。南市教育局回應，已兼顧法理情，會適時檢討並滾動修正。

教育部去年修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，達到代理教師全年聘期的目標，其中，台南市教育局明文要求代理教師寒暑假也應到校，並配合學校規畫協辦各項教學與行政工作。

今憲法法庭就代理教師年資敘薪議題進行言詞辯論，之後立委范雲、全國代理暨代課教師產業工會召開記者會。會中范雲質疑「為何全國只剩下台南市政府虧待代理教師？」

台南市教育局表示，代理教師寒暑假到校係依中央的法令規定辦理，依法行政並無不妥，且大多數校長反映寒暑假期間學校確有學生照顧的人力需求，才作出目前的決定。代理教師寒暑假期間也核給慰勞假及自主進修、備課免到校時間，已兼顧法理情。尊重各界的不同意見，也會適時檢討並滾動修正。

代理教師 台南 教育局 范雲

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