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代理教師年資敘薪一國多制 范雲：當26年還領一樣薪水

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立委范雲及全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，指出代理教師年資敘薪一國多制，呼籲教育部應根本解決問題。記者李芯／攝影
立委范雲及全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，指出代理教師年資敘薪一國多制，呼籲教育部應根本解決問題。記者李芯／攝影

代理教師是否能照年資敘薪的議題，今日在憲法法庭進行言詞辯論。會後立委范雲及全國代理暨代課教師產業工會召開記者會，指出許多代理教師具有教師資格，但因地方政府沒有開出正式職缺，所以只能當代理教師。但代理教師年資敘薪一國多制，有當了26年的代理教師還領一樣的薪水，呼籲教育部應根本解決問題。

憲法法庭聲請人、教師張凱翔在106學年度於新北市某高中擔任代理教師時，要求該校採計先前2年的年資敘薪，但學校以新北市政府訂定的職權命令，做成不採計的處分。後續張凱翔持續申訴、再申訴、打行政訴訟，取得釋憲聲請資格，今憲法法庭進行言詞辯論，結果最晚在8月出爐。

范雲指出，有非常多代理教師具有教師資格，但因地方政府沒有開出正式教師職缺，所以只能成為代理教師。然而，現行代理教師年資敘薪一國多制，台北市、金門縣有採計年資，台中市、桃園市只有高中老師採計，連江縣僅採計當地年資，另國教署轄下國立高中都有採計，其餘均無法累計年資。

被申訴的新北市政府認為，如果代理教師按照年資敘薪就不會去考正式老師。但代理暨代課教師工會理事長黃湘仙說，任何一個代理教師都不希望活在不安定的狀態，每年變動導致難以發展師生關係和課程。另外，很多代理教師都認為，有年資敘薪可以更專心在教育現場精進知能，不用去想要找其他收入。

現行有證代理教師的薪級為190，薪水為23350元加上21530的學術研究費。范雲指出，具有合格教師證的代理教師有受過完整訓練、具有教師知能，就應該得到適當待遇，卻有代理教師當了26年老師，薪水還是永遠一樣，呼籲教育部應根本解決問題。

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