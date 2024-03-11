台生心聲3／縱使利弊互見 大陸是台生的「第三條路」

目前兩岸有哪些管道可以得知大陸台生訊息？北京台生Leo說，像他以前主要是從兩岸交流活動，包括旺旺中時媒體集團舉辦的兩岸大學創客營。

陸委會只會恐嚇台生

其他還包括新黨前立委李勝峰辦的「鯤鵬會」；由中華傑出青年經貿發展協會主辦的兩岸交流團「春雨參訪團」等；另外部分兩岸大學如北京清華和台大有台生會；此外「北京市台灣同胞聯誼會（北京台聯）」在北京前門組建的北京市台胞交流服務中心，每學期會派人慰問，屬於半官方性質。現在這些協會都還存在，活動沒有停過；事實上一直以來台灣跟大陸交流，都不是靠官方。

那麼陸委會和海基會是否有扮演甚麼角色？Leo說，陸委會對台生沒有任何協助，只會一直在官網上警告台生說去大陸讀書很危險，「只有恐嚇！」另外海基會之前固定舉辦的台生研習營，後來也停辦了。

對目前兩岸氛圍評價如何？Leo表示，兩岸雖說同文同種，但是存在很多生活習慣和文化差異，更不要說現在兩岸氛圍是空前的差。這層微妙的隔閡同事不會說破，但還是隔層紗。

就像2022年美國眾議院院長裴洛西訪台，大陸那時的用語是裴洛西「竄」台，當時氣氛當然不會好，人在北京的他耳聞同事說「要把高鐵開到台灣」之類云云，同事都是知識分子，當著面都不會講得太冒犯，這類話語也會因為現場有台籍員工而被主管制止，但他去剪頭髮、去菜市場，聽到大陸基層民眾聊天時就是赤裸裸的尖銳，台灣人身處其中當然會有壓力，想要隱藏身分，或是想迴避討論，也有大陸台幹會表態支持大陸人的想法。但不管心中統獨立場，聽到大陸民眾老說打台灣，總會感到不舒服、刺耳。

仍建議台生赴陸

即使有種種利弊，總的來說，還是建議台生赴大陸嗎？「在我看來台灣青年只有三條路：一，若有類似台積電這樣的鐵飯碗，就待在台灣；二，若有錢又有能力，就去國外讀書；如果以上都沒有，就去大陸。」

Leo說，若經濟能力能負擔，可以出國深造，頂尖陸校如北大、北京清華畢業生也是去牛津、哈佛，「世界的盡頭還是那些學校！」至於大陸是台灣學子的「第三條路」，如果台灣青年想變得不同，想要有自己的人生，應該「盡量讓自己有選擇」。

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