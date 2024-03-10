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成功高中運動服將改版 背面「MAGICAL」消失過去設計理念曝

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
成功高中服儀委員會日前決議，舊版運動服改版背面字樣的「MAGICAL」改版成「Since 1922」，過去設計理念也在網路上掀起討論，有當時教官表示，竟是因為大家喜歡魔術強森，以此紀念。圖／聯合報系資料照
成功高中服儀委員會日前決議，舊版運動服改版背面字樣的「MAGICAL」改版成「Since 1922」，過去設計理念也在網路上掀起討論，有當時教官表示，竟是因為大家喜歡魔術強森，以此紀念。圖／聯合報系資料照

成功高中服儀委員會日前決議，舊版運動服改版背面字樣的「MAGICAL」改版成「Since 1922」，校長表示多年來大家其實都覺得後方MAGICAL「很怪」，便在合約到期做細部調整，不過英文由來也引起討論，有資深教官則說，是當時大家很喜歡知名球星魔術強森，以此紀念，也讓網友笑稱「真的很成功高中」。

校長孫明峯表示，成功高中運動服背面設計字樣有兩行字分別是成功英文「CHENGGONG」，下面一行則寫「MAGICAL」，但多年來大多數人都不知道MAGICAL由來，剛好製作運動服廠商合約到期，經服儀委員會討論後調整，將MAGICAL改成如外套字樣的「Since 1922」。

孫明峯說，外套跟運動服字樣「Since 1922」，是成功高中的創校年分，而新版運動服將於113學年度起販售，已購買舊版運動服的學生還是可以穿進校園，但會停售慢慢走入歷史。

但過去舊版運動服「MAGICAL」字樣是從何而來，也引起不少人好奇，甚至校園內知道的人也不多，臉書粉專「整個很成功高中」便分享，一名老師詢問一位早期的教官轉述，據說當年大家曾經很迷NBA球星魔術強森，設計體育服的學長把他灌籃的圖放在衣服背後，順帶加上Magical來紀念。

該名教官說，學校覺得放魔術強森圖不是很妥當，所以當時撤掉圖，但應該是沒有檢查到Magical這個字，或檢查的人可能以為這個字是市立的英文「Municipal」，就這樣被保留至今。

不少網友得知原因後紛紛留言「這整件事都荒謬到不可思議」、「超級酷原來有magical」、「當初覺得老師在說笑話結果是真的」。孫明峯則說，運動服設計由來有很多說法，該版本自己也聽過，笑稱「真正原因已無法考證。」

新版運動服將背面字樣的「MAGICAL」改版成「Since 1922」，與外套相同，1922則是成功的創校年份。圖／取自臉書「整個很成功高中」粉專
新版運動服將背面字樣的「MAGICAL」改版成「Since 1922」，與外套相同，1922則是成功的創校年份。圖／取自臉書「整個很成功高中」粉專

教官 運動

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