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國教署草案提高準公幼門檻 虐兒須退場、師生比1：12

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
今年8月即將上路的準公幼第三期新合約草案，祭出不少加嚴和退場新規。幼教團體表示，草案規格雖增高，但仍有3項關鍵不足。示意圖。圖／聯合報系資料照片
今年8月即將上路的準公幼第三期新合約草案，祭出不少加嚴和退場新規。幼教團體表示，草案規格雖增高，但仍有3項關鍵不足。示意圖。圖／聯合報系資料照片

準公共幼兒園政策上路以來，屢遭詬病業者加入條件過於寬鬆、缺乏嚴謹審核機制，且違規園所無退場機制等。隨著準公共幼兒園政策今年八月即將邁入第三期，教育部國教署上月提出第三期草案，除了提高教保人員基薪外，也將師生比一比十二納為合作要件，並提出不當對待幼兒等退場機制。

教育部國教署統計，截至今年二月底，私立幼兒園加入準公幼者共有一九四四園。國教署表示，第三期將從今年八月至一一六年六月止，若要加入準公幼，都必須與政府重新簽約。

根據兒福聯盟統計，六都每三間準公幼就有一間有違規事件，甚至還有私立幼兒園因違反師生比，被裁罰停止招生一年，事後卻還成功申請為準公幼。然而根據國教署統計，準公幼機制推動至今，經地方政府解除契約者僅十九園。也讓教團、家長團體質疑機制太過寬鬆，數度要求提高準公幼門檻。

根據國教署公布的草案，為了保障課程與照顧品質，將師生比納為合作要件之一，要求自今年八月起，師生比從現行的一比十五，調整為一比十二。經查有未符合情形者，國教署得撤銷或廢止補助，並追繳已撥付之款項，並訂定退場機制。

此外，過去準公幼的餐點不用上傳食材系統，草案也規定，未來每日都要上傳午餐及點心照片，以確保幼兒飲食安全。至於過去被批評缺乏財務監督、績效考評等行政管理，本次草案也要求採取設帳的方式管理園務經費，並於指定期限內提供「幼兒園業務狀況調查表」。

草案也訂出「退場機制」。不得續約及不得申請條件包括，近三學年違法對待幼兒案件屬實，經主管機關處以罰鍰，經主管機關處罰減收人數、停招及停辦；另還有超收人數、藏匿幼生、超收費用、教保人員資格不符、師生比不符規定、未辦理團保，經主管機關處以罰鍰達三次等。

除了上述加嚴方案外，也有利多。草案規定，教保人員基本薪資將自今年八月起提高兩千元，準公幼人員未滿三年，每月不低於三萬三千兩百元，三至未滿六年，每月不低於三萬六千兩百元，六年以上每月不低於三萬九千兩百元；園所針對幼生的收費數額上限也提高兩千五百元。

國教署表示，將持續徵詢地方政府及相關團體意見，落實幼兒及家長接受政府補助權益，並強化對幼兒保護。

公幼 國教署 幼兒園 機制

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