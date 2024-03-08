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新北全國首創校訂課程亮點計畫 連結在地特色創獨特課程

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
石門國小校訂課程給中年級，連結石門在地風箏節特色，以「迎風飛舞玩風箏」為主題，讓學生挑戰自製風箏並建構屬於自己的風箏知識與能力。圖／新北市教育局提供
石門國小校訂課程給中年級，連結石門在地風箏節特色，以「迎風飛舞玩風箏」為主題，讓學生挑戰自製風箏並建構屬於自己的風箏知識與能力。圖／新北市教育局提供

新北市教育局今在三峽國小舉辦「校訂課程亮點計畫第二屆亮點學校掛牌暨成果發表活動」，總計累積8所學校獲得「校訂課程亮點學校」獎牌，特色課程包含石門國小跟在地風箏特色制定課程，米倉國小有「悅讀觀音山」課程，三峽介壽國小有「介壽富桂蝶」主題探索課程，種類多元。

教育局表示，為展現學校課程特色、打造優質課程，新北市自110學年度起全國首創推動校訂課程亮點計畫，今年已邁入第4年。透過該計畫輔導各校透過多面向觀照課程發展與教學實踐，精進各校課程，並發掘出亮點學校，作為各校觀摩之典範。

校訂課程亮點計畫包括素養教學設計與實施、跨領域/協同教學設計、素養評量、教師團隊參與、自主學習五個教學專業面向，學校需3年內累積4學期獲頒「校訂課程亮點學校-單一向度」且涵蓋不同向度，才能獲頒「校訂課程亮點學校」獎牌，非常不容易。

其中，石門國小校訂課程給中年級，連結石門在地風箏節特色，以「迎風飛舞玩風箏」為主題，讓學生挑戰自製風箏並建構屬於自己的風箏知識與能力。

米倉國小規畫「悅讀觀音山」校訂課程，一年級的「觀音走讀趣」，讓學生運用平板和QR code等工具，在「植物點點名」單元中，實地踏查探索並記錄校園植物，教師團隊的課程設計融入情境脈絡化學習，呼應新課綱的理念，讓教學現場充滿生動活潑的氛圍。

介壽國小以「介壽富桂蝶」主題探索課程為出發，課程設計結合學校蝴蝶及桂花情境布置，並採用「合作學習方法」及「4F引導提問法」，展現課程自主學習亮點。

介壽國小以「介壽富桂蝶」主題探索課程為出發，課程設計結合學校蝴蝶及桂花情境布置，並採用「合作學習方法」及「4F引導提問法」，展現課程自主學習亮點。圖／新北市教育局提供
介壽國小以「介壽富桂蝶」主題探索課程為出發，課程設計結合學校蝴蝶及桂花情境布置，並採用「合作學習方法」及「4F引導提問法」，展現課程自主學習亮點。圖／新北市教育局提供

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