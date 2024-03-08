內壢國小活動中心破損修繕 教育局核3000萬供87校修

桃園中壢內壢國小因建築老舊，每逢大雨活動中心地下室就會滲水，濕滑容易造成學生危險，加上1、2樓的球場PU材質地板也出現破損，民代希望教育局能盡速處理，也建議全面檢查桃園老舊校舍，有急迫需求的優先改善。桃園教育局回應，目前已編列改善費用100萬元改善地坪，預計暑期施工完成，另外今年度統計有87校申請修繕活動中心，已核定3000萬元經費修繕，若後續學校有急切性安全問題將列專案，另外申請經費。

桃園市議員梁為超表示，內壢國小活動中心建築至少有40年，地下室每逢大雨，地下水位變化就會讓水從地板滲透出來，有積水地方面積約50多坪，地下室地板潮濕學生在使用上難免會滑倒受傷，加上過去注射疫苗期間也是個疫苗站使用率高，因此建議教育局盡快籌措經費並使用新式工法來解決問題。

梁為超說，除了地下室滲水問題，活動中心1、2樓的球場PU材質地板也因為長期使用出現破損，要一併來處理，增加學生使用上安全。不只內壢國小，相信桃園超過30年的校舍都可能面臨這樣的問題，若有校長反映當然會全力協助爭取經費，也希望教育局能全面檢視桃園各校狀況，有急迫性需求的，都需要列為優先改善，若經費不夠也要向中央爭取，確保學生安全。

教育局回應，內壢國小活動中心有地下室滲水情形，及活動中心地坪破損待改善，地坪部分較單純，改善費用約100萬元。至於地下室滲水原因未明，待學校委託專業技師完整評估後提出申請，教育局將依學校需求審查後協助學校改善。

教育局說，有關學校活動中心修繕需求，去年下半年調查今年度各校修繕需求，共計87校申請，今年度已核定近3000萬元，學校以申請活動中心地坪修繕、舞台燈光音響汰換及冷氣設備改善等為大宗。