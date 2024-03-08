布局醫護人力 彰基、仁德醫專「菁英公費生」名額50人

日前根據國家衛生研究院推估，2024年護理師將短缺1萬5964人到2萬4447人，人力會將越來越不足，第一線培育護理人才專科學校也成為各醫療集團布局提前搶人戰場！財團法人彰化基督教醫院從今年新學期開始，在苗栗縣仁德醫專設立「護理公費專班」，雙方並於5日辦理產學合作簽約儀式，提供50位護理公費生名額。

仁德醫專校長黃柏翔表示，設置護理公費專班猶如為未來鋪路的契機，這一策略不僅有利於培育並補強醫院護理人才，也有助於大專院校護理領域的發展，能夠提升國家健康守護的整體水準。

財團法人彰化基督教醫院為彰化縣唯一的醫學中心，因應 COVID-19 解封後的護理人力短缺，積極改善護理人力不足現象。其中，為保證菁英護理師的培育產出，在仁德醫專設立「護理公費專班」，並於3月5日由副院長劉青山代表至仁德醫專辦理產學合作簽約儀式。

彰基體系共提供護理公費生50名，目前規畫自一年級到五年級由醫院提供學生每月1萬元獎助金，五年共計60萬，畢業後至醫院服務五年；學生於在學期間到院實習，畢業後於院內就業，雙方共同培育護理師，培育未來的護理人力。

彰基總院指出，為鼓勵新進護理師加入與留任，院方推出多項措施，包括提供就學獎學金、實習生回流獎金、最後一哩學生免費實習，以及到職留任津貼。

仁德醫專護理科主任諸葛芬則說，未來安排護理公費專班學生到醫院實習，能夠提早熟悉院內職場環境與工作模式，進而提升未來護理師的臨床適應與留任率。此外，專班學生更可優先安排於寒暑假至醫院工讀，不僅可領取生活津貼，更能將所學知識轉化為臨床實踐的實際技能，成為最大的受益者。