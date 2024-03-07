嘉義市傳校園霸凌 校方：關懷、加強輔導

又傳疑似校園霸凌事件，網傳嘉義市某私立高中男學生對同學呼巴掌霸凌，校方得知訊息後，已啟動緊急應變處理，以關懷學生安全為首要考量，查明真相、了解發生原因及防止事態再擴大，同時也聯絡雙方家長到校，共同處理。

社群網站「黑色豪門企業」傳出有段校園霸凌影片，影片一開頭字幕就顯示「2024/03/05/ 嘉義 校園惡勢力 ○○高中」，影片中有名男學生（甲生）坐在座位上用手抓住另名男學生（乙生）頭髮要他跪下，乙生疑做錯事低頭跪在甲生前面，甲生高姿態抓著乙生頭髮不放，責罵、開始呼巴掌質問「3小、大尾了？」、「嗆什麼？」、「講話啊、啞巴？」，巴掌一個接一個夾雜著三字經打了近20下，跪在地上的乙生一動也不敢動。

校方表示，2名學生（甲生、乙生）於假日期間，於校外因故發生口角，導致甲生心生不滿，雙方後續於學校下課時間私下溝通時，甲生又因一時情緒，動手拍打乙生臉頰，因而造成此事件。

學校教官室於事發後第一時間即知悉，並立刻啟動緊急應變處理，同時也聯絡雙方家長到校。

校方表示，經雙方家長及學校學務人員共同處理後，雙方家長均了解事件原由，且甲生家長亦向乙生家長表達深切歉意，並承諾負擔後續相關責任；乙生家長也表達希望後續學生與學生間的相處，能相互尊重，回歸教育本質，不再發生類似事件。

學校後續立即動輔導機制，持續關照、輔導乙生心理情緒，若有必要，將尋求第三方協助，讓學生修復可能造成的心理陰影，回歸正常軌道，專心求學。另外，對於甲生也積極輔導其情緒方面的控管及再加強其法治觀念，以避免再有類似情形。

學校對於雙方家長及學生輔導與溝通持續進行，此事件為學生與學生間單一的偶發衝突事件，學校必定秉持正向管教及輔導原則，妥適處理，以化解雙方心結，避免再有後續。