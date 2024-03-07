幼托撒錢缺工未解 教保產業工會：3高3低仍是常態

幼托行業裡有9成以上都是女性從業人員，選在三八婦女節前夕，全國教保產業工會今天舉辦記者會指出，政府推出「0-6歲國家養政策」，要當家長的神隊友，然而大撒錢卻治標不治本，施行至今不但看不到明確成效，幼托工作者依然面臨三高（高工時、高情緒、高壓力）與三低（薪資低、福利低、保障低）的工作窘境。

全國教保產業工會理事長郭明旭表示，蔡英文總統任內雖承諾增加相關托育人員、教保服務人員的薪資，提高幼兒園教保員教保費，期待藉由適度提高待遇福利，鼓勵幼托機構服務人員長留久任，並讓幼兒得到完善的教育與照顧，但國家的幼托政策不斷加碼現金補助，以及擴大補助私立幼托機構，使得整體幼托環境無法擺脫高度私有化與營利化的市場邏輯，導致因利潤至上所引起的投機違法事項，例如：超收、師生比不符、任用不符資格的幼托人員等等，成為無法解決的常態。

郭明旭表示，目前全國大專技專院校共有43所院校、124個幼教／保相關科系所，每年至少4200名教保員畢業，本應足夠成為幼托機構勞動使用，但因幼教工作血汗，使得畢業生不願投入，因此仍然大缺工。

台南市教保產業工會理事長林昭慧指出，因為「利潤導向」的思維，幼兒照顧與教育被視為買賣人力勞動服務業，讓兒童成長學習的環境加速劣化中，親師關係變成「消費者導向」，傳統上親師互動中信任互惠與互助關愛的基點正在流失，被「消費者至上」取代。個別家長的意見、需求、要求，與喜好，超越幼托專業工作者的實務，幼托工作者只能消沉的配合。

全國教保產業工會理事簡瑞連指出，這六年來政府打著保障教保人員的薪資大撒幣，但撒幣多數進入私立業者的口袋，血汗教保的勞動環境並沒有改變，幼托工作者依然面臨三高（高工時、高情緒、高壓力）與三低（薪資低、福利低、保障低）的工作窘境。

林昭慧表示，許多幼托人員被迫出走，畢業的幼保系新鮮人不敢踏入這個職場，流動率高、缺工早已是幼托機構長久以來的現象，幼托工作者不穩定，只會加速幼托品質的崩壞。政府真要作為家庭育兒的神隊友，應該要去解決這些長期以來影響育兒品質的結構性問題，而不是只會撒錢。

郭明旭表示，想跟未來的賴清德總統說，大撒錢留不住高品質的幼托工作者，只有建置真正公共化的友善幼托環境，才是解決幼托機構缺工的關鍵。

工會提出六大訴求：

訴求一：整體公共化幼托機構的數量，仍遠低於私立營利取向的幼托機構，血汗教保環境依然存在。

訴求二：高度市場化的幼托環境，採準公機制的補助方式來保障教保人員薪資，根本就是緣木求魚。

訴求三：高度行政管理與裝監視錄影設備不會提升幼照品質，反流失教保員並畏懼再進入這個職場。

訴求四：家長對於照顧工作者的過度期待與理想化，造成幼托工作者身心俱疲。

訴求五：國家大撒幣未減幼托工作者流失，廣設學士後教保學分班只會製造更多血汗勞工。

訴求六：建置永續、友善的公共化幼托體制才是0-6歲國家養的核心，才能解決幼托機構缺工問題。