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竹縣21校拚轉型開放學區 今年新增這3所國中小

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
石光國中屬小校經營，課程多元彈性，能關照到每一位學生。圖／學校提供
石光國中屬小校經營，課程多元彈性，能關照到每一位學生。圖／學校提供

新竹縣城鄉展不均，竹北市一半學校採總量管制，甚至蓋新校，但其他鄉鎮的小校因人口外流面臨學生數銳減，新竹縣開放國中小為大學區制共21校，今年首度申請的學校包含石光國中、寶山國小以及山湖分校，校方強調特色學校與課程，要吸引其他區域的家長讓孩子前來就讀，開拓生源。

過往學生數太少，多採併校或停辦，但容易招致家長、居民反彈，新竹縣府自2020年底要求學生總數50人以下學校擬定學校3年轉型發展計畫，2021年起開放學校申請大學區制，讓小校看到一線生機。

新竹縣教育局表示，113學年度大學區學校分為轉型計畫學校(12校)以及實驗教育學校(9校)，共計21校，轉型計畫學校為50人以下或略高於50人以上的學校，透過申請開放大學區，並積極實踐轉型計畫，發展各自學校特色及校際聯盟推展課程活動等方式，吸引其他區域家長可選擇讓孩子就讀。

今年首度成為大學區學校包含石光國中、寶山國小以及山湖分校等三所轉型計畫學校，將不受原畫訂學區限制，只要設籍竹縣的小學生均可就讀，更重要的是，就讀大學區制學校學生在返回原戶籍地國中就讀時，總量管制的排序不受影響。

首度申請開放學區的石光國中校長孫于婷表示，學校位於農村，附近已無新建案，正面臨人口外流與少子化，曾有家長提及認同學校的特色課程，然礙於學區限制無法就讀，今年決定參與大學區。石光國中屬小校經營，課程多元彈性，能關照到每一位學生。學校長期推動「四季好時光」課程，結合在地產業，讓學生走訪店家紀錄在地，射箭社團課近日獲得全國國三女子組單人銅牌獎，皆獲肯定。

孫于婷認為，當家長看見學校辦學與特色，會願意讓孩子前來就讀，學校積極給予資源、發展專才，也提供免費晚自習，更細緻照顧每位學生，讓學生都有上台的機會，石光國中離竹北僅半小時車程，這也是小校的優勢。

首度申請開放學區的寶山國小暨山湖分校校長蔡政宏表示，本校和分校各約50人，寶山國小推廣自然科學課程與數位學習與資訊展現課程，與附近科技大廠合作，山湖分校則有跨領域戲劇課程，都頗受喜愛。以往受到學區限制，家長得轉戶籍就讀，這次加入大學區，搭配學校長遠發展，提供多元的課程，讓家長學生有不同選擇，且不會影響原本國中的學籍排序，日前消息傳出後，已有家長們在詢問。

石光國中積極給予資源、發展專才，也提供免費晚自習，更細緻照顧每位學生，讓學生都有上台的機會。圖／學校提供
石光國中積極給予資源、發展專才，也提供免費晚自習，更細緻照顧每位學生，讓學生都有上台的機會。圖／學校提供
石光國中推動「四季好時光」課程，結合在地產業，讓學生走訪店家紀錄在地，也開設攝影課。圖／學校提供
石光國中推動「四季好時光」課程，結合在地產業，讓學生走訪店家紀錄在地，也開設攝影課。圖／學校提供
山湖國小則有跨領域戲劇課程，頗受家長、學生們的喜愛。圖／學校提供
山湖國小則有跨領域戲劇課程，頗受家長、學生們的喜愛。圖／學校提供
寶山國小推廣自然科學課程與數位學習與資訊展現課程，讓學生有機會動手做。圖／學校提供
寶山國小推廣自然科學課程與數位學習與資訊展現課程，讓學生有機會動手做。圖／學校提供
寶山國小推廣自然科學課程與數位學習與資訊展現課程，也與附近科技大廠合作。圖／學校提供
寶山國小推廣自然科學課程與數位學習與資訊展現課程，也與附近科技大廠合作。圖／學校提供

小學生 戶籍 新竹

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