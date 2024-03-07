新規定繁瑣苛刻 幼師怒吼：別把我們當虐童嫌疑犯

幼兒園教師工作環境高壓，去年新北市餵藥案之後更加惡化！有不少縣市基層教師反映，家長雖還是請教師餵藥，但須「早上餵中藥，隔1小時餵西藥，餵完藥還要餵益生菌」要求十分繁瑣；又或是教師拍幼兒肩膀請孩子乖乖坐好，孩子回家說「老師打我肩膀」；教師餵幼兒午飯，竟然被說成是「強行餵食」等等。家長為此致電地方政府，地方政府直接先罰6萬元再說，讓老師覺得被當成虐童嫌疑犯。

●餵午飯竟成「體罰」、「強行餵食」

去年新北市餵藥案引發軒然大波，有幼教師表示，餵藥變成餵毒，有人問過第一線教師發生甚麼事嗎？政府先罰款再說，隔天媒體標題出來也是未審先判。最後雖然還幼教師清白，但傷害已經造成。

教師表示，餵藥需求一直存在，家長願意信任，教師當然也不會推辭。問題是有家長要求早上餵中藥，隔1小時餵西藥，餵完還要餵保健品也就是益生菌，試問一班有20、30個孩子，老師怎麼照顧得來？

有的情況是孩子哭鬧，或有孩子不問自取，亦即有偷竊行為，教師提醒家長，但家長不能接受自己孩子有不良行為，反而致電教育局說教師給孩子貼標籤。還有教師餵幼兒午飯，竟然被說成「體罰」、「強行餵食」，教育局說讓孩子自己慢慢吃，但連孩子的阿公阿嬤也說孩子在家裡吃飯時跑來跑去，請問班上團體生活可能容忍一餐飯吃2、3個小時嗎？餵飯跟拿膠帶綑綁手腳的體罰行為，可以相提並論嗎？當政府單位開罰時，誰來問過基層教師現場發生甚麼事？裝設紀錄器不是好的解決方式，不但老師覺得不受尊重，事實上也不尊重孩子，因為孩子不應該是被觀察的「物件」，而老師也不該被當成虐童嫌疑犯。

●人手不足，私幼教師荒雪上加霜

教學現場還常常碰到的情況是，教師臨時有事，例如喪假或生理假，只好請假，人手不足只好請行政職員協助，但現行規定幼教行政人員「不能碰小孩」。曾有孩子上廁所，拉在褲子裡，老師不能放著教室裡的另外10幾位孩子不管，只好請職員幫廁所裡的孩子清理，剛好碰到教育局稽查，結果立刻被開罰6萬元。「我們真的是愛這份工作，但是碰到這種情況，我們該怎麼辦？希望不要先判（罰款）再審（調查）。」

教師表示，現階段幼兒園遽增許多型態，以前只有公立、私立等兩種，現在有公立、私立、非營利、準公幼、企業、2歲專班等6種，現在連親子館都在搶幼教師；再加上疫情期間停辦教育甄試等教師進修管道，連國外也在搶老師，幼教缺師情況雪上加霜。教育部即將提出新法，降低師生比例從1比15變成1比12，且部分公立幼兒園已經實施，但對私立幼兒園來說，找足教師就是一大問題，未來勢必造成私幼嚴重教師荒。

●續聘代理幼師流程應簡化

幼師表示，真的很期待可以把續聘代理教保人員的流程簡化到1周之內，且培訓代理教保人員時，可以區分長期和短期代理，課後證照人員、保母證照人員，都可以做為短期代理教保人員任聘。尤其是現行規定代理教保員1年1聘，為何不能直接續聘？續聘時要良民證、要做安全教育等等，這些流程1年後都要全部重新來過，老師暫離時萬一地方政府來稽查，師生比又不符合規定，6萬元又飛了。

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