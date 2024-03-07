誰吞食了幼教市場？幼教「三缺」現狀 產官學提解方

由台北市學前及中小學文教協會主辦的「2024幼教論壇：幼教逆流，創新思維」近日登場，民意代表、教育官員、學者專家、幼教團體及基層教師等齊聚一堂，探討幼教目前缺師資、缺乏親師溝通、缺乏預算支持等「三缺」現狀，並從體制上提出如何擴充教保員培育管道，以及放寬代理教師來源及資格等因應方式。

北市學前及中小學文教協會理事長陳婉貞致詞表示，發起此次論壇，主要是看到幼教夥伴們面對的許多困境，尤其去年餵藥案對幼教界造成嚴重打擊，甚至引發離職潮，希望此次論壇能給幼教人一些鼓勵和支持，也希望把幼教的第一線意見呈現給立法院。

立委羅智強、立委李彥秀及台北市議員李柏毅等蒞臨現場。羅智強感性表示，他很喜歡協會「讓孩子跟愛孩子的人都得益處」這句話，家長再怎麼愛孩子也不可能24小時陪伴，幼教老師等於是孩子的第二父母。他自己有兩個女兒，大女兒小時候被醫師判定為過動，上課時會在教室內走來走去「巡堂」，所以他對幼教老師的耐心、細心和包容特別銘感五內，期許自己未來致力國會改革之餘也努力推動幼教相關法案。

李彥秀表示，她也是一個孩子的母親，看到去年餵藥案打擊了很多幼教同仁，媒體常常呈現單一個案，甚至還加了很多「料」；雖說選後也還了幼教人清白，但要求園所設置雲端監視，教師沒尊嚴，家長沒信心，最大輸家還是幼教品質。未來協調立法院委員會訂定完善法規，也希望多聆聽幼教團體心聲，期待執政黨不要把所有資源都放在公幼和非營利幼兒園。

李柏毅表示，他常常接到陳情，希望放寬師資、增加代理教師管道等。現在幼師不足非常嚴重，若接著降低師生比，缺師困境更是雪上加霜。他會盡力監督市政府，畢竟有快樂的老師，才有快樂的幼兒和家長，整個社會才能和諧。

北市學前及中小學文教協會副理事長廖繼薇簡報幼教師資匱乏問題，她指出，幼教是一個可愛的場域，過去幼保系1班30人幾乎是畢業後全部進入幼教職場，現在卻只有個位數。到底發生甚麼事？誰給幼教老師這些壓力，抹滅了幼教師的熱誠？

廖繼薇說，幼兒園教師從早忙到晚，但新世代家長要求多，政府新法規、新罰則、裝設工作紀錄器等不友善的高壓職場，導致幼教人力缺口。她提出幼教界五大訴求，包括：調整法規罰則，增加緩衝條款，把新法規「先罰款，再要求改善」，回復到「先改善，再提裁罰」；擴充教保人員培育管道，例如比照保母證照方式，勞動部失業進修津貼綁住兒童福利保育人員，360小時及540小時專業人員訓練，讓更多非相關科系可以進幼教；放寬代理教保人員來源資格及暢通培訓管道；政府計畫培訓園長及教保人員時，希望能不分公私立，一視同仁。

北市教育局副局長鄧進權強調，跟所有幼教夥伴站在同一陣線，目前幼教市場公共化會以7成為上限，不會再增加，若再增加就會變成義務教育，像現在文山區已逾7成，會慢慢讓它們降下來。台灣幼教師資數量跟品質都需要提升，今年台北市立大學原本師資培育50人將增為150人；還有幼教夥伴提到代理師資門檻是否可以從大學降到專科、3年一聘等，「我們都聽到了，但現在很多是受限中央法規，因為幼教是中央管轄，希望建議中央可彈性放寬幼教師資。」

國立台北教育大學教授洪福財表示，2013年新生兒降至20萬，現在更降至13萬人，這是當初談幼托整合時沒有想到的。從法律面來看，事實上《地方制度法》第18條就明訂，學前教育是直轄市政府的管轄，現在很多幼教相關法規卻綁在教育部國教署，而國教署1年預算有1500億。「要先搞清楚，學前教育是地方政府的權限，地方政府不但應該在學前教育扮演角色，甚至要完全負責；台灣不大，但是地方跟中央要有分際，中央該給地方的錢就要給。」此外幼兒教育不能沒有私幼，因為私幼為幼教注入活水，政府不能把錢都投入公幼。

梅花新聞網