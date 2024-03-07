1人即開班！減輕家長負擔 竹縣新訂公幼延長照顧服務

為符應大新竹科技生活圈育兒需求，新竹縣政府新訂「新竹縣公立幼兒園辦理延長照顧服務實施要點」，規範縣立幼兒園、鄉（鎮、市）立幼兒園及國小附設幼兒園「一人即開班」，提供穩定的延長照顧服務量能，今年3月起實施。

新竹縣長楊文科表示，脌竹線公立幼兒園可提供學期間課後照顧服務，以開設平日下午4點至6點為原則，每小時家長僅需負擔35元，寒、暑假期間各校也有加托服務，各校將依家長需求調整開辦時段。其中全月參加者，每月(含餐點費)僅須負擔2千元，經濟弱勢幼生由政府全額補助，減輕家長經濟負擔，並解決工作時間的托育需求，就讀公立幼兒園不必再擔心放學接送問題。

教育局長楊郡慈表示，新竹縣公立幼兒園會依照家長需求規畫開辦時段，以寒假至少辦理一周、暑假至少辦理五周為原則，且為了營造新竹縣友善生育環境，過去需要5名幼生才能開班，現已調降開辦門檻，1名幼生參與即可開班。

此外，為貼近民意，今年寒假起由教育局透過線上問卷方式，直接向竹縣公立幼兒園家長調查參加意願，收回2千多份線上問卷，並透過抽查電訪了解家長實際需求，第一線督導園所辦理。此次寒假有近8成的公立幼兒園皆有辦理，其餘則因工程施作或家長無需求而未開班。