教團：連招生都管 有如「教育部大學」

教育部日前公告修正「大學單獨招生申請作業要點」規定，自今年二月底開始，除教育部同意辦理獨招外，均不得再經自我評估後申請全校獨招。但教育團體認為，教育部近年將大學一把抓，現在連招生都要管，可能違反大學法精神。

教育部修正規定後，目前全台僅中信金融管理學院、開南大學與華梵大學等三所大學因不溯既往，可辦理全校獨招。

華梵大學表示，學校近年走向精緻化全年齡辦學，如佛藝系平均年齡五十五歲，甚至也有八旬長者，該類學生不太可能透過分發入學。學校定位和一般大學不一樣，期望招生管道愈多元愈好。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，教育部近年將大學「一把抓」，連招生都要管，形同「教育部大學」，但大學法明確指出，大學招生應本著公平、公正、公開原則單獨或聯合他校辦理；招生方式、名額、考生身分認定等由大學擬訂，報教育部核定後實施。

魏佳卉說，大學法的意思，只要秉持公平、公正、公開原則即可，其他大學自行決定，參加聯招或獨招只要規則明確，報部即可，但教育部現在的作法都要經過本部同意，同意的原則為何又未說明，恐有違反大學法精神的疑慮。

一名私校校長表示，部分學校辦理獨立招生時，會和學生私下承諾，以保證錄取的方式綁定學生，或入學門檻低，僅要求寫自傳即可。由此可知，多是於主要升學管道上競爭力較低，才會選擇全校獨招一途。