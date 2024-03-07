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北市校園特教資源 3方向強化

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市某高中日前發生特教生與代課老師衝突，校園特教資源備受關注。議員要求，市府藉該案正視並改善特教師生比現況。教育局回應，該校將再增加1名特教助理員，也規畫113學年度增加1班分散式資源班；另調升薪資、擴大服務時數、逐年調降師生比，三方向強化北市特教資源。

北市高中職68校中，34校共有3296名特教生，設有集中式特教班80班、特教師203名，分散式資源班64班、特教師88位及特教助理員107人。

議員黃瀞瑩說，案發學校特教生60人，設有1班分散式資源班、3名特教師、2位特教助理員，師生比達1比20；全市分散式資源班特教生1773人，特教師與特教助理員分別僅125人、41人，顯示北市特教生資源與支持系統不足與薄弱，要求教育局藉該案正視分散式資源班特教生師生比失衡問題，並充實特教資源與人力。

教育局回應，為提供學生完善的照顧，經評估該校現再增加1名特教助理員，優先協助學習有安全維護特殊需求者；該校規畫113學年度增加1班分散式資源班。

教育局說，將透過三方向強化北市特教資源，一是今年度配合基本工資時薪調升為183元，教育局調升特教助理員的分級時薪為192元至247元，同時提高鐘點特教助理員薪資，鼓勵資深人員留任，也將聘用資格從5級調整為7級，深化專業給薪分級制度。

二是擴大特教助理員服務時數，今年將從2022年的66萬小時提升至74萬小時，協助北市各級學校及幼兒園輔導特殊教育學生在校學習及生活適應。三是113學年度起，目標逐年調降國中小分散式資源班師生比至1比8、集中式特殊教育班師生比至1比4，高中部分則是1比20、1比5為目標。

台北市教師會政策部主任葉青芪表示，教育現場近年注重融合教育，愈來愈走向分散式資源班的趨勢，因此教師期待能有特教資源挹注，對於教育局增加師資人力，基層老師是樂觀其成。

葉青芪說，但教育局將強化個別化教育計畫的代課交接，多數教師認為實務操作有困難，尤其對象特別針對特教生是「畫錯重點」，恐讓特教生成標籤化，教育局應該訂定類似緊急危難SOP，才可解決老師的擔憂。

北市 教師 教育局

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