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課堂衝突 呂秋遠曝北市特教師生比懸殊：其他縣市怎辦

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台北市某高中在課堂上發生師生衝突，引起討論。 圖／取自記者爆料網
台北市某高中在課堂上發生師生衝突，引起討論。 圖／取自記者爆料網

日前一名高中生在課堂上對老師動粗、吐口水，引起討論。律師呂秋遠在臉書表示，該所高中有60名特教生，卻只有3名特教老師、2名助理員，師生比竟然高達1比20。而台北市的高中特殊生有1773名，卻只有125名特教老師、41名助理員，師生比是1比14。如果連全國資源最豐沛的台北市都是如此，其他縣市應該怎麼辦？

呂秋遠以老師和學生各自的立場探討，衝突事件的老師是代課老師，遇到學生挑戰、甚至動手。他表示，教學第一線是很殘酷的，他在東吳大學教書16年，不曾有學生當面嗆他，面對一個來勢洶洶的青少年，他可能會不知所措。他不敢苛責老師當下有些不當的語氣，「因為我不知道該怎麼辦」。

「我不是他們，我只能讓我自己想像，如果我是他們，我會怎麼想如何做」。呂秋遠表示，但絕對不是苛責一方就能定論的事情，因為我們如果在現場，如果是任何一方，沒有受過特教訓練，對班級不熟，或者不是特教生本人，沒經歷過那些安排，我們能不能去脈絡化的、心平氣和的，說誰對誰錯？

至於說要集中特教生到一個班級內、一個學校內，不要分散教學，以免「我的孩子被傷害」。呂秋遠表示，更是一件因噎廢食的想法，這個社會原本就有不同的人，讓孩子知道特教生的不容易，學著怎麼與特教生相處，這不是教育應該要做的事嗎？

從這個事件裡，我們看到什麼？呂秋遠表示，學校沒有做好橫向聯繫，是這個事件發生的主因，有沒有人事先告訴老師，這個班的特教生狀況是什麼？如果沒有，要老師如何知道怎麼跟一個特教生相處？飽受自己情緒折磨的特教生，又要如何面對一個不尊重自己界線的情況？

呂秋遠表示，這所高中特教的師生比高達1比20。而台北市特教的師生比是1比14。如果連全國資源最豐沛的台北市都是如此，其他縣市應該怎麼辦？或許這是應該要嚴肅思考的問題了。「為了這些孩子，我們該增員、加薪，但是縣市政府願意嗎？」

呂秋遠 律師

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