偏鄉兒童教育基金會祭出獎金 學生閱讀風氣大爆發

教育部核定嘉義縣有77所偏鄉小學，台灣偏鄉兒童教育基金會祭出獎金，鼓勵學生錄製讀書心得影片，培養閱讀、表達能力，4個多個月累積500多支影片，今天攜手沄水國小、安和國小、永安國小、香林國小、達邦國小連線分享成果，學生充滿自信分享心得，侃侃而談。

台灣偏鄉兒童教育基金會執行長羅繼志說，偏鄉面臨少子化、缺乏工作機會等問題，希望鼓勵學生閱讀、錄製影片，訓練表達能力，未來返鄉貢獻，行銷在地特色、農特產，今年已鼓勵嘉義縣10校學生閱讀表達，並持續推動預估能觸及50所學校，明年將延伸至雲林縣。

沄水校長林俊榮說，閱讀書本量能夠計算，但學生能吸收多少就不得而知，現今社會不再沈默是金，而是要大方展現自己，若滿腹經綸卻不善表達，效果將大打折扣，透過讀書表達影片拍攝，學生對著鏡頭侃侃而談，更能將書本知識內化。