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偏鄉兒童教育基金會祭出獎金 學生閱讀風氣大爆發

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣沄水國小學生賴慶璋介紹繪本無毛雞，希望把獎金存下來買手機。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沄水國小學生賴慶璋介紹繪本無毛雞，希望把獎金存下來買手機。記者黃于凡／攝影

教育部核定嘉義縣有77所偏鄉小學，台灣偏鄉兒童教育基金會祭出獎金，鼓勵學生錄製讀書心得影片，培養閱讀、表達能力，4個多個月累積500多支影片，今天攜手沄水國小、安和國小、永安國小、香林國小、達邦國小連線分享成果，學生充滿自信分享心得，侃侃而談。

台灣偏鄉兒童教育基金會執行長羅繼志說，偏鄉面臨少子化、缺乏工作機會等問題，希望鼓勵學生閱讀、錄製影片，訓練表達能力，未來返鄉貢獻，行銷在地特色、農特產，今年已鼓勵嘉義縣10校學生閱讀表達，並持續推動預估能觸及50所學校，明年將延伸至雲林縣。

沄水校長林俊榮說，閱讀書本量能夠計算，但學生能吸收多少就不得而知，現今社會不再沈默是金，而是要大方展現自己，若滿腹經綸卻不善表達，效果將大打折扣，透過讀書表達影片拍攝，學生對著鏡頭侃侃而談，更能將書本知識內化。

林俊榮說，沄水國小去年10月借閱量118冊，借閱人次34，11月開始推動計畫後，今年1月借閱量279冊，借閱人次77，增幅高達120%，明顯感受到閱讀風氣提升。沄水國小2年級學生賴慶璋上台分享，台風穩健展現自信，每錄製1段影片就能拿到50元，要把獎金存下來買手機。

台灣偏鄉兒童教育基金會推動偏鄉兒童閱讀表達能力，今天在沄水國小舉辦5校連線記者會。記者黃于凡／攝影
台灣偏鄉兒童教育基金會推動偏鄉兒童閱讀表達能力，今天在沄水國小舉辦5校連線記者會。記者黃于凡／攝影
台灣偏鄉兒童教育基金會推動偏鄉兒童閱讀表達能力，今天在沄水國小舉辦5校連線記者會。記者黃于凡／攝影
台灣偏鄉兒童教育基金會推動偏鄉兒童閱讀表達能力，今天在沄水國小舉辦5校連線記者會。記者黃于凡／攝影
台灣偏鄉兒童教育基金會推動偏鄉兒童閱讀表達能力，今天在沄水國小舉辦5校連線記者會。記者黃于凡／攝影
台灣偏鄉兒童教育基金會推動偏鄉兒童閱讀表達能力，今天在沄水國小舉辦5校連線記者會。記者黃于凡／攝影
台灣偏鄉兒童教育基金會推動偏鄉兒童閱讀表達能力，沄水國小今年借閱冊書成長120%。記者黃于凡／攝影
台灣偏鄉兒童教育基金會推動偏鄉兒童閱讀表達能力，沄水國小今年借閱冊書成長120%。記者黃于凡／攝影

偏鄉 教育部

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