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資訊平權時代！手語已列入「國家語言」，手語教支需求夯

文／ 黎允之

你知道嗎？除了台語、原住民語，台灣手語自2018年已被列入「國家語言」，自2021年起更被新增至12年國民基本教育課綱中，也就是說，國中小學生在修習本土語言課時，可選修「台灣手語」，促使教育部積極培訓台灣手語教學支援工作人員與種子師資。

圖／臺師大進修推廣學院提供
圖／臺師大進修推廣學院提供

不只教育現場，因應資訊平權時代，許多銀行、企業、機構和公家單位，也亟需手語翻譯人才，為聽障者提供平等、友善的服務。學習手語不僅能增強溝通能力，更能為自己開創更寬闊的職涯。臺師大進修推廣學院推出「實用手語基礎班—邁向手語教支人員的第一步」，由有著20多年手語翻譯經驗並且在各政府單位擔任手語翻譯員的林麗媚老師將以系統化的方式，帶領學員系統化、邏輯清晰的探索手語指蝶飛舞之美。

圖／臺師大進修推廣學院提供
圖／臺師大進修推廣學院提供

不只聽障朋友才需要手語，其實手語無所不在，就在你我生活中！「實用手語基礎班」課程內容涵蓋多元情境主題，包括：日常購物、出國旅遊、醫療環境、節慶活動、職場等，並且藉由手語歌曲、手語團康，讓學習變得更輕鬆有趣。想要更進一步學習手語，或是對語言治療、特殊教育領域感興趣的學員，也可以在課程中認識手語教學支援相關工作、手語翻譯員等職種，了解聾人文化和手語學習資源，培養第二專長，打造多元友善的職場文化，現在就來了解 !

除了實用的台灣手語，臺師大進修推廣學院也有豐富的台語系列課程，適合不同程度的學員，透過線上或實體的方式學台語，還有英語、歐語、日文、韓文、東南亞語等各種外語課程，想增進語言力，來臺師大就對了！

針對想要紓解生活壓力、培養新興趣和技能的朋友，臺師大進修推廣學院提供藝術、美學文創、音樂、文學哲學、運動健康、饗食品味、心理等課程，有助擴張生活觸角，調節心情、獲得滿滿的治癒力。還有各式職場商業管理課程、電腦資訊設計等，是上班族拚加薪升職跳槽的最佳利器！更多課程資訊請上臺師大進修推廣學院官網：https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/

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