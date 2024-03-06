范雲籲勿復聘狼醫教授 台大回應了曝處理原則

立委范雲去年揭露多名女性業務疑似遭台大醫師下藥性侵，去年台大醫院判該名醫師違反倫理並解職，但范雲今天再召開記者會，指該名醫師也是台灣大學教授，本周五台大將召開校教評會提出該師復聘案，二度傷害受害女性。對此，台大回應，由於地檢署未認定犯罪成立或有違法，因此教師才向教評會申請復聘，學校屆時會秉持客觀公正原則處理。

范雲今天再協同三位當事人召開記者會，指去年便揭露台大某醫師稱想了解商品，邀請多名女業務聚餐，之後疑似藉機下藥後帶到汽車旅館性侵，台大醫院去年6月對該名醫師提起倫理調查，最後判定違反醫師倫理規範、醫界倫理紀律宣言等，並於同年年底解除其職務。

但范雲指出，該名醫師同時也是台大教授，去年12月由台大停聘接受調查，但今年一月台大性騷擾防治委員會卻以「缺乏充分證據」為由，做出性騷擾不成立決議，並且將於3月8日召開校教評會，討論該名醫師所提起的復聘案，屆時台大可能復聘遭醫院解職的狼醫教授，且選在婦女節當天，無疑是對被害人的諷刺和傷害。

對此，台大稍早回應，該案檢舉人Ａ女去年已對涉案教師提刑事告訴，但經台北地檢署偵查後做成不起訴處分；Ａ女不服提起再議，經台灣高等檢察署發回後，台北地檢署偵查結果仍為不起訴；另外還有2名檢舉人，則是經台大性騷擾防治委員會審議後，決議性騷擾不成立。

台大也說明，去年12月中，教評會就已經依法將涉案教師暫時停聘6個月靜待調查，然而因地檢署及性騷擾防治委員會均未認定涉案教師成立犯罪或有違法情事，因此涉案教師依法向學校申請復聘，目前校教評會尚未作成決議，但對於本案仍會秉持依法行政、客觀公正、毋枉毋縱的原則處理。