快訊

不敵電商 陸大賣場5年內走入歷史？Costco告訴你未必

FB、IG深夜大當機！馬斯克趁機發文暗酸 假祖克柏留言反擊讓網笑翻

抵銷負面影響！法國擬開罰 遏止中企Shein等快時尚品牌

幫代課不知有特教生遭毆 過來人建議課前做「互動」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市某高中日前發生特教生與代課老師衝突。台北市教師工會理事長蘇銘彥建議，課前點名和學生初步互動，可降低衝突。示意圖。圖／聯合報系資料照片
北市某高中日前發生特教生與代課老師衝突。台北市教師工會理事長蘇銘彥建議，課前點名和學生初步互動，可降低衝突。示意圖。圖／聯合報系資料照片

北市某高中日前發生特教生與代課老師衝突，該師抱怨事先不知道班級有特教生，校方也坦承疏失，未與代課老師交接清楚，後續會加強宣導代課需落實交接。台北市教師工會理事長蘇銘彥提醒，老師代課通常都會主動詢問班級狀況，若真的是突發性代課，建議主動向學校了解之外，也可於課前點名和學生初步互動，盡量避免類似衝突發生。

蘇銘彥表示，根據他過往經驗，任課老師若需請代課老師，應將課程進度、作業及學生狀況等細節交接清楚，因為代課老師對班級狀況一無所知，若未清楚交代，「到頭來累的還是任課老師。」

蘇銘彥直言，代課老師就算已交接代課班級的狀況，也未必能全面了解，他建議老師若到班級代課，可以初步了解或認識學生，例如透過點名方式，也可於代課前事先詢問班級導師或輔導室相關學生資訊，當遇到狀況時，也較能應對或處理。

是否應明定代課交接標準規範老師？蘇銘彥認為，必要性不高，老師有時遇到緊急狀況必須臨時請人代課，交接過程可能較為簡單，這些都是人之常情。若要求教育局明定規範，白紙黑字寫清楚，未遵守恐遭懲罰，老師所承受壓力恐更巨大，屆時恐導致沒人敢代課，應回歸源頭，讓學校加強宣導、提醒即可。

北市 教師 教育局

延伸閱讀

北市特教生失控毆打老師…諮商師列衝動行為「循環7階段」：情緒爆炸時「減害優先」

台中市2歲專班幼兒園「擠破頭」 教育局：今年增設50班

台南公幼拚招生 去年滿招校強敵環伺 今年拚得更辛苦

台南偏鄉公幼下收2歲幼兒幼教工會提出質疑 市府：保障師生無不妥

相關新聞

台電要求入校搶修跳電！校長才知有高壓變電箱 疑「5教師罹癌主因」

新北特殊教育學校向新北議員蔡淑君投訴，指校內地下室有處台電高壓配電場，認為台電並未告知就設置，要求回復原狀卻需付一半遷移...

退休基金10年績效1.73%到6.10% 全教總呼籲保障公教退休生活

全教總今日召開記者會，公布各政府退休基金10年來的操作績效，其中可見新制的基金績效有待加強，提醒政府除了提高操作績效以外...

基隆傳學生霸凌3人持掃把猛砸1學生 「把他頭壓下去」

基隆市又傳出學生霸凌事件，有人在臉書社群貼出一段影片，是三名學生分別持工地大門、掃把猛砸一名學生，地點就在學校旁一處工地...

遭毆老師怨不知特教學生狀況 北市教育局出聲了：代課應確實交接

北市某高中日前一名特教生不服管教對任課老師吐口水、毆打，造成老師多處受傷，PTT出現一則推文，內容疑老師臉書貼文，因學生...

校安通報機制修正3月上路 通報增列校長、教職員性或性別校安事件

去年修正的校安通報機制即將在3月上路，教育部本次修正除加強通報重要性的宣導外，也配合性別平等教育法修正，增列「校長或教職...

想學日語沒錢補習怎麼辦？ 網推「自學法則」：已經通過N1

在台灣，日文是許多人想學習的第二外語。一名網友表示，自己對學日文有興趣，但不方便補習，好奇有沒有自學日文的方法，引發兩派討論，一派網友認為，現今資源豐富，可以靠自學日語通過日檢N1，但也有另一派網友認為，自學不利於實際與他人溝通對談。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。