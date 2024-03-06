幫代課不知有特教生遭毆 過來人建議課前做「互動」

北市某高中日前發生特教生與代課老師衝突，該師抱怨事先不知道班級有特教生，校方也坦承疏失，未與代課老師交接清楚，後續會加強宣導代課需落實交接。台北市教師工會理事長蘇銘彥提醒，老師代課通常都會主動詢問班級狀況，若真的是突發性代課，建議主動向學校了解之外，也可於課前點名和學生初步互動，盡量避免類似衝突發生。

蘇銘彥表示，根據他過往經驗，任課老師若需請代課老師，應將課程進度、作業及學生狀況等細節交接清楚，因為代課老師對班級狀況一無所知，若未清楚交代，「到頭來累的還是任課老師。」

蘇銘彥直言，代課老師就算已交接代課班級的狀況，也未必能全面了解，他建議老師若到班級代課，可以初步了解或認識學生，例如透過點名方式，也可於代課前事先詢問班級導師或輔導室相關學生資訊，當遇到狀況時，也較能應對或處理。

是否應明定代課交接標準規範老師？蘇銘彥認為，必要性不高，老師有時遇到緊急狀況必須臨時請人代課，交接過程可能較為簡單，這些都是人之常情。若要求教育局明定規範，白紙黑字寫清楚，未遵守恐遭懲罰，老師所承受壓力恐更巨大，屆時恐導致沒人敢代課，應回歸源頭，讓學校加強宣導、提醒即可。