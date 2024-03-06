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第一道春雷早晚和春雨多寡有關 氣象署：今年提前了

敏盛執行長楊弘仁續任大仁科大董事長 提供免學雜費、保障就業

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
大仁科技大學董事長楊弘仁（右四）與研發長黃柏森（右二）一同前往UCSF School of Nursing參訪。圖／大仁科大提供
大仁科技大學董事長楊弘仁（右四）與研發長黃柏森（右二）一同前往UCSF School of Nursing參訪。圖／大仁科大提供

深化產學合作，大仁科技大學董事會日前通過，敏盛醫療體系執行長楊弘仁續任董事長，並宣布由敏盛集團所捐贈的敏坤紀念基金提供每年20名藥學及護理學生學雜費全免，且保障就業獎勵計畫。

大仁科大校長郭代璜表示，此方案由今年113開始實施，精神上仿效美國愛因斯坦醫學院免學費政策，吸引有志向優秀學生入學。

大仁科大新任藥健學院長、教授劉怡旻獲選2023全球Top 2%頂尖科學家之一，反映大仁學術研究能力以及國際聲望。劉怡旻表示，大仁近年來國際化在參與國際發明展與境外頂尖學術機構進行跨國計畫屢創佳績，未來持續擴大並深化與企業界的產學合作，培養優秀的全方位藥護生技人才。

大仁科技大學護理系同學們合照。圖／大仁科大提供
大仁科技大學護理系同學們合照。圖／大仁科大提供

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