中信國際學校沉浸式學習環境 為學生量身打造升學道路

鑑於世界全球化、國際化趨勢，以及台灣少子化影響，與國際接軌、讓孩子走向世界的精緻教育也受到家長青睞；中信國際學校融合知識、技能與態度的國際化教育方式，創造出沉浸式學習環境，讓學生不只專注於學業，還可於音樂、藝術、運動等各多元領域發展，實現國際學校的新教育理想，培育接軌國際的優秀人才。

注重孩子的專項運動興趣，包括高爾夫、籃球、排球等項目，健全孩子未來的人格發展。 圖／中信國際學校 提供

中信國際學校新北校區校長謝惠玟表示，中信國際學校依照美國課綱規劃課程，且不需擁有美國護照才能辦理入學，「與傳統填鴨式教學特別重視個人考試分數不同，我們更重視孩子的學習能力與專長發展。」

中信國際學校新北校區校長謝惠玟表示，中信國際學校在不打分數的校園環境中，積極培養孩子具有國際視野、學習熱情以及解決問題的能力。 圖／記者沈昱嘉攝

謝惠玟分享，中信國際學校擁有課程優、師資優、環境優3大特色，「課程優」根據美國課綱規劃，搭配國際教育SDGs課程，設計出文學、數學與科學（數理）、社會探究與自然科學四大領域學科，加上生活藝術與運動等六大學群。「換句話說，我們不需要護照，就可如同美國學校的學生、進入沈浸式的學習環境。」

她直言：「我們希望培養孩子們社群參與的多元能力，因此特別重視音樂素養、發展樂器興趣；另外讓孩子主導、設計活動，培養規劃籌備的能力，每學期舉辦成果發表。並注重孩子的專項運動興趣，包括高爾夫、籃球、排球等項目，健全孩子未來的人格發展。」

中信國際學校外籍教師皆為英語母語者，透過精緻小班教學、低師生比，讓學生進入全英語的教學環境。 圖／中信國際學校 提供

「師資優」，中信國際學校的外籍教師皆是以英語為母語，透過精緻小班教學、低師生比，讓學生進入全英語的教學環境。而擁有萬坪森林校區，則是「環境優」的最大特色，到處都是學生可以跑跳的學習場域，軟硬體設施完整的空間，創造無壓的優質教育環境。

中信國際學校教育長林妙蓉表示，關於學校未來的升學途徑，學生可以選擇包括國外升學、國內特殊選才與學測，以及申請中信金融管理學院等3大方向。國外升學的部分有專業輔導團隊，讓學生針對選課規劃配套，從選課、課外活動的安排，實現所有學生前進全球百大名校的夢想。

中信國際學校教育長林妙蓉分析，無論在未來計畫出國、留在國內或者折衷的升學方向，中信國際學校都有妥善的規劃。 圖／記者沈昱嘉攝

第二，針對打算在台灣繼續升學的學生，若具備音樂、運動、AI科技等不同領域特殊專長的學生，可選擇國內特殊選才的升學途徑。學校也會協助學測準備，包括備審資料、課外活動安排如公益活動、志工服務，作為後續國內一般大學升學的準備。

第三，是中信金融管理學院Ｇ13國際課程，學生可以在完成校內的國際素養課程後，再前往國外依照自主學習規劃延續國際課程的學習，適合還沒有打算立即前往國外就讀大學、但未來規劃前往國外學校學習的學生。

謝惠玟直言，中信國際學校以在台南8年的國際教育成功經驗，前進大台北地區，盼成為大台北的國際教育新選擇。在不打分數的校園環境中、培養出具有國際視野、學習熱情以及解決問題能力的孩子，並成為善盡社會責任的全球公民。

中信國際學校融合知識、技能與態度的國際化教育方式，創造出沉浸式學習環境，讓學生不只專注於學業，還可於音樂、藝術、運動等各多元領域發展。 圖／中信國際學校 提供

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