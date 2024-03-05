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台中市2歲專班幼兒園「擠破頭」 教育局：今年增設50班

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市益民非營利幼兒園在去年底搬回新教室，環境不錯。圖／張芬郁提供
台中市益民非營利幼兒園在去年底搬回新教室，環境不錯。圖／張芬郁提供

台中市公共化幼兒園公幼及非營利幼兒園）收2歲的幼兒專班去年「擠破頭」，今年幼兒園第一階段線上登記9日起跑，市議員張芬郁今天說，希望教育局及早盤點，改建現有幼兒園設備，朝增收2歲專班的方向前進，以免再出現向隅局面。

據了解，公托收0到2歲幼兒，公幼收3至5歲幼兒，但因有些幼兒出生在年尾，所以公托對於兩歲多未滿3歲仍准予就讀，但幼兒一旦滿了3歲，就必須轉出。另也有些家庭到了幼兒2歲才想就讀幼兒園，因此公幼也設置了2歲專班（幼幼班），專收兩歲幼兒。

張芬郁說，公共化幼兒園去年4月兩階段招生後，3至5歲招生尚有缺額4019人，但2歲專班卻「擠破頭」，有1782人備取，部分公幼還進行第三階段招生。

而且，益民非營利幼兒園去年趕在8月要開學，因為來不及，最後只好借用益民國小教室使用，讓兩校教學都受影響。今年仁美、四張犁非營利幼兒園準備開辦，希望匆促招生的情況不要再發生。

教育局人員說，從這幾年趨勢看來，2歲專班的確出現需求，台中市今年已增加50個2歲專班，每班可收16人。其中，大里霧峰區的公幼持續轉型增加2歲專班，今年有13班可收175人。

另外，依施工期程，四張犁和仁美非營利幼兒園預計分別在6月、8月完工，但避免天候因素影響施工，會要求完工可以上課才會招收新生。教育局也持續盤點各區幼兒園招生量能，滿足家長需求。

公幼 幼兒園 教育局

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